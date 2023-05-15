«Радуюсь каждой улыбке своих деток». 19 минчанок наградили орденом Матери

Новости Беларуси. День семьи отмечают 15 мая в Беларуси! Один из самых теплых и душевных праздников: к нему приурочили и вручение высоких государственных наград, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ордена Матери удостоены 19 жительниц столицы: все они воспитывают пятерых и более детей. Радость материнства при этом многие совмещают с профессиональной деятельностью – лаборант и повар, дежурный в метрополитене и механик-телеграфист, проводник. Встретились главные героини праздника в Минском городском дворце культуры. Разделить этот торжественный и эмоциональный момент с ними приехали и родные.

Оксана Кевра, многодетная мама:

Есть такое высказывание: рука, качающая колыбель, управляет миром. Вот мое призвание – быть мамой, любить свою семью, создавать уют, растить детей, вкладывать в них. Чтобы они росли добрыми, отзывчивыми, чуткими, любили свою Родину.

Екатерина Кохно, многодетная мама:

Порой кажется: труд матери такой незначительный, неприметный. А на самом деле он огромный, очень тяжелый. Потому что мы воспитываем будущее поколение. Для меня материнство – это море любви, которое я получаю от своих деток. Я благодарю Бога за то, что он даровал мне их, радуюсь каждой улыбке, каждому успеху своих деток. У меня дети музыкально развитые, занимаются в музыкальной школе, в школе искусств. Сын занимается футболом.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Важное мероприятие, потому что мы чествуем сегодня многодетных мам, которые воспитали достойных детей, много делают для их развития, сочетают свою основную работу с воспитанием детей. Это дорогого стоит, и сегодня мы благодарим их за это. И, конечно же, государство всегда поддерживало и будет поддерживать многодетные семьи.