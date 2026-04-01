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Дело не только в произношении – миологопед рассказала, что нужно для красивой речи

01 апреля 2026 13:12
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Настасья Пинчук, корреспондент:
Оказывается, чтобы ваш ребенок заговорил чисто, нужно тренировать не только язык, но и развивать полушария мозга. Это нейрогимнастика. А вот что такое миокоррекция и как она помогает детям, узнаем. 

Вы удивитесь, но иногда причина картавости скрывается в осанке, а узкая челюсть – результат неправильного положения языка. Пока одни специалисты работают над произношением, миологопед выстраивает фундамент. Если он заложен неправильно, страдает не только дикция, но и прикус, позвоночники, даже дыхание. Так, миологопед не просто вставит звуки, он также настраивает базовые функции, как правильно дышать, жевать и глотать. 

Дело не только в произношении – миологопед рассказала, что нужно для красивой речи-2

Валентина Половикова, миологопед:
В современном мире мы все чаще встречаем детей с миофункциональными нарушениями. Это связано с отказом от грудного кормления, длительное сосание пустышек. Затяжные лор-заболевания. Все это приводит к нарушениям функций жевания, дыхания, глотания. 

Многие родители удивятся. Фундамент красивой улыбки закладывается не в кресле ортодонта, а гораздо раньше в повседневных привычках ребенка. К трем годам, когда у малыша прорезались молочные зубы, способ глотания должен полностью измениться.

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# Здоровье

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