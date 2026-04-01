Дело не только в произношении – миологопед рассказала, что нужно для красивой речи

Настасья Пинчук, корреспондент:

Оказывается, чтобы ваш ребенок заговорил чисто, нужно тренировать не только язык, но и развивать полушария мозга. Это нейрогимнастика. А вот что такое миокоррекция и как она помогает детям, узнаем.

Вы удивитесь, но иногда причина картавости скрывается в осанке, а узкая челюсть – результат неправильного положения языка. Пока одни специалисты работают над произношением, миологопед выстраивает фундамент. Если он заложен неправильно, страдает не только дикция, но и прикус, позвоночники, даже дыхание. Так, миологопед не просто вставит звуки, он также настраивает базовые функции, как правильно дышать, жевать и глотать.