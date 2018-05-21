Профессия будущего. Национальная сборная по мехатронике участвует в WorldSkills-2018

Новости Беларуси. Выбрать лучших из такого числа учащихся колледжей, лицеев, университетов и молодых специалистов столичных предприятий непросто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск, кстати, будет представлен в 37 профессиях. Как выяснилось, одно из востребованных направлений сегодня мехатроника.

Павел Синица преподаёт в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе более 4-х лет. О конкурсе WorldSkills узнал в 2014 году, а сегодня он один из главных экспертов чемпионата. В команде Национальной сборной по мехатронике студенты, которые не раз показывали высокие результаты.

Павел Синица, тренер Национальной сборной по мехатронике:

Мои участники занимали и первые места в различных чемпионатах, много было серебряных медалей, бронзовых медалей. И они хорошо очень устраиваются на предприятия, их без проблем берут на высокооплачиваемые должности, продвигают данное направление.

От ручного труда к автоматическому. Мехатроника помогает упростить и наладить работу на производстве. Лёгкая и пищевая промышленность, фармацевтика, машиностроение – мехатронные системы используются по сути во всех сферах.

Человеку необходимо лишь контролировать и управлять процессом. Павел Синица:

Команда мехатроники состоит из 2 человек. Условно, один собирает мехатронную станцию, а второй человек – это программист, его основная задача – написать управляющую программу для того, чтобы всё функционировало.

Максим Горохов как раз пишет ту самую управляющую программу, чтобы всё работало слажено. Программисту всего 17 и мехатроникой молодой человек заинтересовался на первом курсе колледжа, на факультативе. Дальше - поездка на WorldSkills в Питер и победа в конкурсе.

Максим Горохов, участник III Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus - 2018»:

Мехатроника является профессией будущего. Я изначально шел на эту профессию, меня заинтересовало программирование, мне было это интересно. Уже это в производстве используется, а мы лишь профессионалы, которые могут с этим работать, настраивать, программировать, собирать и так далее.