Говорить на одном языке. В Гродно представители китайской провинции Ганьсу изучают русский язык

Новости Беларуси. Сотрудничество на две страны, а язык коммуникации общий. В Гродно делегация из китайской провинции Ганьсю приехала изучать русский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники и преподаватели китайского университета снова почувствовали себя студентами. В купаловском вузе для них разработали специальную деловую программу обучения.

Строками классика Цзюнь Чжао признаётся в любви к Беларуси. Правда, освоить белорусский пока только в планах. Русский язык мужчина изучал у себя на родине, чтобы работать переводчиком. А теперь, когда страны укрепляют контакты, знания решил подтянуть.

Цзюнь Чжао, начальник отдела Канцелярии внешних связей правительства провинции Ганьсю Китая:

Мы хотим побольше узнать о красивом городе Гродно, потому что Гродненская область – это наши родственники, родственники провинции Ганьсу Китая.

Вчера приехали, сегодня – за парты. 10 гостей из Китая чуть больше недели будут учить русский. В Гродненском университете уровень их знаний определили, как разный. А значит, и подход к каждому индивидуальный: не только словом, но и музыкой. Но всё же акцент программы на деловое общение. Ведь именно эти люди, как раз и делают диалог между странами понятным.

Юрий Романовский, декан факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Специально под них была разработана программа, которая предусматривает, в частности, различные деловые игры с использованием кейс-технологий, то есть, когда мы не просто изучаем язык, а именно в конкретной ситуации, в которой могут оказаться наши слушатели в процессе своей профессиональной деятельности.

Галина Буро, СТВ:

Приезд в Гродно – это ещё и повод лучше узнать регион. Китайцы посетят предприятия, познакомятся с культурой и историей Беларуси и, конечно, отведают нашу традиционную кухню.

Здесь их встречают, как дорогих гостей. Гродно и Ганьсу 10 лет сотрудничества. За цифрой – общие проекты. В городе над Неманом работает центр традиционной китайской медицины, где врачи из Поднебесной. А сейчас китайцы инвестировали в реконструкцию крупной гостиницы.

Андрей Свиридов, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома:

В планах у нас в 2018 году подписание соглашения в области туризма. То есть планируется также обмен делегациями, как в город Ланьчжоу делегации Гродненской области с участием туроператоров, так и визит китайских туроператоров.

А ещё построить китайскую логистическую компанию на белорусско-польской границе. Это перспективный проект – по встраиванию Гродненской области в концепцию экономического пояса Шёлкового пути.