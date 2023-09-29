Профессия библиотекаря всегда будет в тренде. Где в Беларуси можно её получить?

Педагоги этого детского оздоровительного лагеря пошли на эксперимент. Раз в неделю ввели обязательно день без мобильного телефона. Вот оно – то самое утро, когда отдыхающие отдают свой гаджет на хранение. Родители, конечно, предупреждены. Впереди 24 часа без лайков в соцсетях и просмотров видеороликов. Что из этого получилось, узнаем позже. А пока о мамах и папах.

Родители и педагоги бьют тревогу: нынешнее подрастающее поколение мало читает книг. Неужели наши дети не прочувствуют ту самую магию хруста страниц любимых бестселлеров? Ведь когда-то в 90-х надо было собрать 40 килограммов макулатуры и выстоять в очереди, чтобы заполучить заветный фолиант.

Валентина Букато, посетитель книжного магазина:

Была мода на книги, чтобы дома стояло несколько томов разных.

Виктор Богдан, посетитель книжного магазина:

Макулатуру сдать, получить талон. Надо было прийти, чтобы эта книга там была. Были такие времена, а сейчас на любую тему есть, все что угодно. Было бы желание погрузиться в мир чтения. Все дело в личном примере, уверяет Екатерина Герьятович – студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств. Без пяти минут библиотекарь. Да, стереотипов, связанных с ее будущей профессией, немало. Да, с ее аттестатом, она могла поступить в другой вуз. Но она уверено решила заниматься тем, что любит больше всего на свете – книги.

Екатерина Герьятович, студентка БГУКИ:

Моя мама очень любит читать, она перечитала множество книг. Я всегда это видела, любовь к книгам в нашей семье присутствует. Я это видела с детства. Я считала, что мне тоже так нужно, как мама. Детям свойственно повторять за родителями. И родители должны подавать пример. Родителям Екатерина предлагает с детьми просто посетить библиотеку. Такое путешествие в мир книг, несомненно, даст свой эффект. Тем временем день без мобильного телефона в детском оздоровительном лагере, в котором запустили пилотный проект, прошел вот так. Оказалось, самим создавать картины на бумаге куда интереснее. Старшие все лайки отдали обыкновенному спорту на воздухе. Гонять виртуальный футбол все-таки не так круто.

И без телефона можно найти много разных развлечений.

Ирина Соловьева, начальник детского оздоровительного лагеря:

Были замечены дети, которые не могли оторваться от телефона. Заканчивая смену, мы видим, что нет потребности в телефоне. Он может себя занять различными мероприятиями. В следующий раз педагоги в расписание дня без телефона включат и час для чтения. Психологи советуют родителям взять на заметку практику и устраивать в семье, к примеру, вечер без мобильного. А там и семейное чтиво станет традицией.

Сергей Шлапак, психолог:

Если он с детства начинал читать, если родители с ними читали, если читали ему, если в семье есть культура чтения, то ребенок читать будет. Если в квартире одна книжка, как ему привить любовь к чтению? Книги, как и профессия библиотекарь, были, есть и будут в тренде, уверяют в Белорусском институте культуры и искусств, где готовят специалистов. Набор этого года – тому подтверждение.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Из года в год спрос на получение этой профессии есть. В этом году на дневную форму обучения принимали 60 человек. Конкурс составил 1,5 человека на место. И мы набирали еще на заочную форму получения образования, в том числе сокращенную. Там тоже был серьезный конкурс. Мы отмечаем, что это мотивированные абитуриенты. Все трансформируется, профессия очень быстро меняется, потому что кардинально меняются способы передачи данных, их обработки. Сегодня это не то, что у многих сложилось в стереотипе, как человек, который сидит среди пыльных книг. Источники получения информации уже другие. У нас даже профилизация есть – цифровизация. Усиливается этот контент, поскольку быстро меняются внешние условия существования библиотеки. Значимость библиотек в систематизации данных сложно переоценить.