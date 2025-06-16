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Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек

16 июня 2025 13:54
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Дух старины и рыцарства, любимый край Адама Мицкевича. За новогрудской атмосферой каждые выходные приезжают сотни туристов, влюбляются, а затем возвращаются вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-2

Добрый день, гости дорогие! Мы рады приветствовать вас на Вселюбской хлебосольной земле, в Казимировском доме паломников, где встретят, обогреют, накормят любого путника. Я с большой радостью приглашаю вас пройти на наш прекрасный мастер-класс по выпечке хлеба.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-4

Спешим представить вкусную новинку сезона – гастротур «Хлеб да соль земли Новогрудской». Вселюбские хозяюшки поделятся секретами и научат печь полезный домашний хлеб.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-6

В основе – классический рецепт кисло-сладкого хлебушка. Нам понадобится 80 граммов ферментированного темного солода. Добавим в него ложечку тмина и зальем кипятком. Жаль, камера не передает божественный аромат.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-8

Перемешиваем, чтобы не было комочков, и остужаем массу примерно до 40 градусов. Берем 25 граммов соли и 100 сахара, а дальше – всего по 400. Легко запомнить. К ржаной муке добавляем пшеничную высшего сорта. Обязательно ее просеиваем, чтобы обогатить кислородом.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-10

Воды нужно чуть меньше 400 граммов. Соблюдаем традиции и, как наши прабабушки, добавляем немного святой воды. Хозяйки читали молитвы и закладывали в тесто светлые мысли, чтобы у родных все было хорошо. Обращаем внимание, здесь нет никаких дрожжей. Все натуральное на фирменной ржаной закваске.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-12

Гэта закваска жыве ў нас каля двух з паловай гадоў. Як мы пачалі выпякаць хлеб, мы яе заўседы асвяжаем, падкормліваем і глядзім яе як маленькае дзяцятка. Адвесьце мне 400 грам закваскі.

Цяпер усе інгрэдыенты трэба злучыць разам. Улівайце сюды воду, цукар і соль. І ўводзім астужаны солад.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-14

Тщательно перемешиваем до однородной массы, вводим муку. Кстати, если вы приверженцы ЗОЖ, можете добавить к пшеничной муке немного отрубей. Интересно, что раньше наши предки замешивали тесто в кадках, которые называли квашней, а тесто – так же. Настало время применить силу. Не зря раньше говорили, пока хозяйка замесит хлеб, семь потов сойдет.

Накрываем полотенцем наше тесто и отправляем отдохнуть на 4-6 часов, чтобы как следует подошло.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-16

Зробім яго кругленькім. Запеленоўваем, як дзіцятка. Бяру муку, пасыпаю і «купаю» яго. Бяру на руку і кладу ў формачку.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-18

Отправляем наши буханочки передохнуть на 120 минут. После этого тесто будет готово к жаркому путешествию. А чтобы его не порвало в печи, сделаем проколы по бокам зубочисткой.

Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек-20

Отправляем в духовку на 245 градусов на 12 минут, а затем выпекаем 35-45 минут при 180 градусах. Запах непередаваемый! Золотистые корочки бесподобны. Но горячий хлеб вреден для здоровья.

Собственный продукт мы заберем домой как гостинцы, а сами отведаем ранее испеченные. Так делают и все туристы. А еще увозят с собой вкуснейший рецепт и кусочек волшебной закваски.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Рецепты # История

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