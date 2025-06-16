Как испечь домашний хлеб по старинному рецепту? Мастер-класс от новогрудских хозяек

Дух старины и рыцарства, любимый край Адама Мицкевича. За новогрудской атмосферой каждые выходные приезжают сотни туристов, влюбляются, а затем возвращаются вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

Добрый день, гости дорогие! Мы рады приветствовать вас на Вселюбской хлебосольной земле, в Казимировском доме паломников, где встретят, обогреют, накормят любого путника. Я с большой радостью приглашаю вас пройти на наш прекрасный мастер-класс по выпечке хлеба.

Спешим представить вкусную новинку сезона – гастротур «Хлеб да соль земли Новогрудской». Вселюбские хозяюшки поделятся секретами и научат печь полезный домашний хлеб.

В основе – классический рецепт кисло-сладкого хлебушка. Нам понадобится 80 граммов ферментированного темного солода. Добавим в него ложечку тмина и зальем кипятком. Жаль, камера не передает божественный аромат.

Перемешиваем, чтобы не было комочков, и остужаем массу примерно до 40 градусов. Берем 25 граммов соли и 100 сахара, а дальше – всего по 400. Легко запомнить. К ржаной муке добавляем пшеничную высшего сорта. Обязательно ее просеиваем, чтобы обогатить кислородом.

Воды нужно чуть меньше 400 граммов. Соблюдаем традиции и, как наши прабабушки, добавляем немного святой воды. Хозяйки читали молитвы и закладывали в тесто светлые мысли, чтобы у родных все было хорошо. Обращаем внимание, здесь нет никаких дрожжей. Все натуральное на фирменной ржаной закваске.

Гэта закваска жыве ў нас каля двух з паловай гадоў. Як мы пачалі выпякаць хлеб, мы яе заўседы асвяжаем, падкормліваем і глядзім яе як маленькае дзяцятка. Адвесьце мне 400 грам закваскі. Цяпер усе інгрэдыенты трэба злучыць разам. Улівайце сюды воду, цукар і соль. І ўводзім астужаны солад.

Тщательно перемешиваем до однородной массы, вводим муку. Кстати, если вы приверженцы ЗОЖ, можете добавить к пшеничной муке немного отрубей. Интересно, что раньше наши предки замешивали тесто в кадках, которые называли квашней, а тесто – так же. Настало время применить силу. Не зря раньше говорили, пока хозяйка замесит хлеб, семь потов сойдет. Накрываем полотенцем наше тесто и отправляем отдохнуть на 4-6 часов, чтобы как следует подошло.

Зробім яго кругленькім. Запеленоўваем, як дзіцятка. Бяру муку, пасыпаю і «купаю» яго. Бяру на руку і кладу ў формачку.

Отправляем наши буханочки передохнуть на 120 минут. После этого тесто будет готово к жаркому путешествию. А чтобы его не порвало в печи, сделаем проколы по бокам зубочисткой.