Почувствуйте себя Гулливером! В Новогрудке создали целый мини-город с известными замками и усадьбами

Дух старины и рыцарства, любимый край Адама Мицкевича. За новогрудской атмосферой каждые выходные приезжают сотни туристов, влюбляются, а затем возвращаются вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».
Дух старины и рыцарства, любимый край Адама Мицкевича. За новогрудской атмосферой каждые выходные приезжают сотни туристов, влюбляются, а затем возвращаются вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».
Мини-город. Вот уж где можно почувствовать себя настоящим Гулливером. Хотите представить, как много веков назад выглядел этот край? Тогда отправляйтесь в музей макетов под открытым небом.
Большинство из этих шедевров не сохранилось до наших дней или уцелело частично. Изучить архитектурное наследие можно по табличкам самостоятельно, а при желании – взять экскурсовода. Здесь будет интересно всей семье от мала до велика. Вдохновитесь и обогатитесь.
Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:
Новогрудок – это самый высокогорный город Беларуси. 323 метра над уровнем моря, выше нас не живет никто. И наша особенность – это ветры, очень ветреная местность. Исторически энергию ветра использовали люди в своих целях. У нас была ветряная мельница, на которой мололи муку. А в наше время у нас уже есть ветропарк.
Ульяна Войтович:
Любчанский замок – это самый романтичный замок Беларуси, потому что очень много легенд связано даже с происхождением названия местечка Любча. Считается, что именно в этом месте Миндовг, будущий король Великого княжества Литовского, повстречает свою супругу Марту, которая впоследствии станет его королевой.
Ульяна Войтович:
Был когда-то такой цмок, который прилетал на любчанские земли и воровал молодых девушек, жег посевы, терроризировал местное население. Нашелся молодец Ян Кишка, который победил дракона, и яйцо, которое от него осталось, вмуровал в одну из стен Любчанского замка. Нужно загадать желание, ухом приложиться к самому яйцу и послушать. Если дракончик шевелится, значит, желание сбудется. Если дракончик не шевелится, значит, не сбудется.
Подробности смотрите в видео.