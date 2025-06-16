Почувствуйте себя Гулливером! В Новогрудке создали целый мини-город с известными замками и усадьбами

Дух старины и рыцарства, любимый край Адама Мицкевича. За новогрудской атмосферой каждые выходные приезжают сотни туристов, влюбляются, а затем возвращаются вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

Мини-город. Вот уж где можно почувствовать себя настоящим Гулливером. Хотите представить, как много веков назад выглядел этот край? Тогда отправляйтесь в музей макетов под открытым небом.

Большинство из этих шедевров не сохранилось до наших дней или уцелело частично. Изучить архитектурное наследие можно по табличкам самостоятельно, а при желании – взять экскурсовода. Здесь будет интересно всей семье от мала до велика. Вдохновитесь и обогатитесь.

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:

Новогрудок – это самый высокогорный город Беларуси. 323 метра над уровнем моря, выше нас не живет никто. И наша особенность – это ветры, очень ветреная местность. Исторически энергию ветра использовали люди в своих целях. У нас была ветряная мельница, на которой мололи муку. А в наше время у нас уже есть ветропарк.

Ульяна Войтович:

Любчанский замок – это самый романтичный замок Беларуси, потому что очень много легенд связано даже с происхождением названия местечка Любча. Считается, что именно в этом месте Миндовг, будущий король Великого княжества Литовского, повстречает свою супругу Марту, которая впоследствии станет его королевой.