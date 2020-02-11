Проездные на 30 и 60 минут могут появиться в Минске

А почему нельзя было раньше предложить такой вариант поездок?

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»: Из новенького, что ждёт пассажиров, в ближайшее время анонсированы проездные документы на 30 и 60 минут.

Елена Романова:

Здесь всё очень неоднозначно. Потому что, с одной стороны, плюсы в том, что можно делать неограниченное количество пересадок в оплаченный период. Однако, с другой стороны, если у нас пробка или затор на дороге, то мы не успеваем доставить пассажира в отведённый срок, по графику. И для нас это уже проблема.

Проблему решить можно и в ближайшее время такие проездные поступят в продажу?

Елена Романова:

Поскольку мы не сотовый оператор, мы не можем менять свои тарифные планы так быстро, как они. Если сегодня это регулируется на государственном уровне, поэтому предприятие может только внести предложение. Если это будет поддержано на государственном уровне, то мы обязательно это реализуем.