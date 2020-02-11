Его топили, жгли и пытались застрелить, а он выжил и ушёл на фронт. История полковника, которого лично благодарил Рокоссовский

Главное, остался жив. В памяти Бронислава Карпенко навсегда отпечатались ночи в окопах, пулемётная очередь, голод и смерть товарищей. Война закалила 15-летнего мальчишку и заставила по-взрослому посмотреть на жизнь.
Главное, остался жив. В памяти Бронислава Карпенко навсегда отпечатались ночи в окопах, пулемётная очередь, голод и смерть товарищей. Война закалила 15-летнего мальчишку и заставила по-взрослому посмотреть на жизнь.
Бронислав Карпенко, ветеран Великой отечественной войны:
Перед тем, как попасть на фронт, тонул – не утопили, хотели сжечь – через окно выскочил, в лес гнали, стреляли, но не попали.
Кроме воспоминаний, остались ордена и медали за боевые заслуги. Благодарность, которую получил из рук Рокоссовского – настоящие реликвии Победы. Но больше всего ветеран дорожит редкими чёрно-белыми снимками с товарищами, многие из которых полегли на поле боя и не успели узнать о Победе.
Бронислав Карпенко:
На автомат или на ружьё – ребята поснимали свои каски – положили. И из окопов так начали поднимать и громко начали кричать «ура». Имитировали начало атаки. А фашисты эти подумали, что начинается атака и начали стрелять, а у меня ружьё наведено – тюк, и пулемёт замолчал.
Войну он помнит, как огромный костёр. Кругом дым, слёзы, кровь и притаившийся за деревом враг.
Выживать помогали старшие боевые товарищи. Настоящим ангелом-хранителем для юного Бронислава тогда был «дядя Ваня».
Бронислав Карпенко:
Я бросил гранату. По молодости, теперь я такого бы ни за что не сделал – я приподнялся посмотреть, где она взорвётся. Он мне как врежет подзатыльник.
Шли бои. Оборонялись и атаковали день и ночь. Было много раненых и убитых. Некоторые имена уже стёрлись из памяти, но саниструктора Танечку Бронислав Карпенко не забудет никогда. В миг смерти в девичьих глазах было огромное желание жить.
Бронислав Карпенко:
Один солдатик был тяжело ранен, смотрим – он схватился так и закричал: «Мамочка моя ридна!» Танечка со мной рядом лежит: «Бежим, поможем». Только поднялась бежать, разрывается снаряд. Когда всё развеялось, глянул: тело Танечки лежит.
О том, что война закончена – он узнал вдали от Родины, в немецком Данциге. Известие о Победе в одночасье изменило людей вокруг.
Бронислав Карпенко:
Стали друг друга хватать. Кто целовался, кто сел и плакал, кто бросал свою пилотку и стрелял по ней.
Сегодня у него на плечах погоны полковника, а в сердце – четыре военных весны, которые пахнут порохом, кровью и дорожной пылью. И в альбоме имена и лица боевых товарищей, которых рядом нет, но в памяти они навечно.