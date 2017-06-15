Проекты на миллионы долларов: ученые Беларуси и Китая ищут выгоду на Шелковом пути

Новости Беларуси. Ученые Беларуси и Китая 15 июня в Минске обсуждают практические шаги реализации совместных проектов. Главная тема встречи – расширение научно-технического и гуманитарного сотрудничества, выбор наиболее удачной модели развития экономического пояса Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Национальной академией наук Беларуси и Китайской академией общественных наук реализуют проекты стоимостью 4 миллиона долларов.

Валерий Бельский, директор Института экономики НАН Беларуси: В Академии наук создан по инициативе Администрации Президента Белорусско-китайский аналитический центр развития. Вчера состоялось заседание наблюдательного совета этого центра, определены направления дальнейшего его развития, финансирования, план работ до 2020 года.

Цай Фан, вице-президент Китайской академии общественных наук:

Беларусь находится в центре Евразии. Это большое географическое преимущество. Еще у вас на высоком уровне образование, развитие науки и техники. Но в Китае есть свои преимущества. У нас большой опыт строительства высокотехнологичных парков. Сегодняшний форум поможет сделать еще один шаг к сближению наших экономик.

В форуме принимают участие более 120 представителей власти, научно-исследовательских организаций Беларуси и Китая.