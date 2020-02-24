Проектировали полгода, собирали два месяца. В Витебске сделали опытный образец белорусского мусоровоза

Новости Беларуси. Опытный образец белорусского мусоровоза собран в Витебске. Сейчас машина проходит испытания. Предполагается, что в серийное производство ее запустят уже в конце 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А уже весной в Витебске начнет работу новый мусороперерабатывающий завод. Областной центр – единственный в Беларуси, где такого предприятия пока нет.

Как все это связано – расскажет Анастасия Бут.

От стартера до подъемных механизмов. Каждая деталь в спецтранспорте для ЖКХ made in Belarus. Полгода витебские инженеры машину проектировали, закладывая в нее самые современные технологии.

Например, в отличие от «собратьев» этот автомобиль может выгружать мусор из контейнеров любого размера и формы. Два месяца ушло на сборку опытного образца.

Андрей Гарафонов, главный инженер машиностроительного завода:

У нас автоматический цикл прессования мусора. Возможность использования как автоматического режима, так и ручного. То есть все циклы прессования можно делать, находясь в кабине либо на рабочем месте. Есть две камеры заднего вида, чтобы водителю было видно в стесненных условиях, ночью.

Отечественный мусоровоз, подсчитали, минимум на 15 % дешевле любого иностранного, а в качестве не уступает. Значит, серийному производству быть. К концу года в Витебске появится новый завод. В месяц здесь будут делать 15-20 автомобилей. К слову, партнеры из Казахстана уже готовы заказать первые 50 машин.

Иван Захаров, директор компании по продаже спецтехники (Казахстан):

Именно этот продукт – он представляет европейские стандарты по качеству сборки. Но при этом ценовая политика позволяет приобретать по самым экономичным ценам.

Более половины мусоровозов, которые эксплуатируются в Беларуси, подлежат замене. А вместе с ними и контейнеры. В Витебске, например, в 2019 году закупили 2 000 баков. Обеспечивают и частный сектор, и новостройки.

Анастасия Бут, корреспондент:

45 лет мусор со всего Витебска свозится за эту городскую свалку. Не удивительно, что некогда равнинный ландшафт – 30 гектаров земли – превратился в гористую местность. Самая высокая точка – 30 метров. Это примерно высота десятиэтажного дома.

Остановить рост этих гор – общая задача коммунальных служб и горожан. Второй год в городе проектируют дома без мусоропроводов, чтобы приучить людей к грамотному обращению с отходами. В апреле начнет работу завод по переработке мусора. Пока же Витебск остается единственным областным центром в стране, где предприятия такого рода нет.

Сергей Польский, главный инженер УКС Витебска:

Едут машины все в производственный цех. В производственном цеху машины все разгружаются и начинается процесс сортировки и переборки мусора.

В день – 300 тонн. За год – 100 тысяч. Дерево пойдет на щепу (ее должно хватить на собственные нужды), пластик переработают в гранулы.

Сергей Польский:

Основной фишкой этого завода у нас является внедрение в линию сортировки оптических сканеров. Стоит электроника специализированная, которая будет распознавать фракцию мусора от 60 до 300 миллиметров. И компрессором будут выдуваться те части мусора, которые распознаны.