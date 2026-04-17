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Новости по тегу #БГПУ им. М.Танка

Педагогический университет имени Максима Танка распределил около 760 выпускников
17 апреля 2026 07:53

Педагогический университет имени Максима Танка распределил около 760 выпускников

Проект захватил не только студентов и преподавателей, но и их семьи! «История Великой Победы в истории моей семьи»
02 мая 2025 15:07

Проект захватил не только студентов и преподавателей, но и их семьи! «История Великой Победы в истории моей семьи»

7% бюджетных мест в белорусских ВУЗах остались свободными
19 августа 2013 17:26

7% бюджетных мест в белорусских ВУЗах остались свободными