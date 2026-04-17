Новости по тегу #БГПУ им. М.Танка

Что касается закрепляемости кадров – в Минске этот показатель достигает 100 %, а в области – 95 %. Такой результат стал возможен благодаря тесному диалогу администрации университета со студентами.
«И сегодня мы понимаем, как важно нам говорить с молодыми людьми об этой исторической правде, но, согласитесь, очень важно еще раз эмоционально прочувствовать эту историческую правду».
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