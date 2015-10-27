Проект «СуперМама»: 27 октября в Минске в роли топ-моделей выступят 9 самых успешных многодетных мам столицы

Новости Беларуси. Домашний быт на модный подиум. 27 октября в Минске в роли топ-моделей выступят девять самых успешных многодетных мам столицы. В 2015 году организаторы проекта «Супермама» вышли за рамки обычного и в конкурсе десятой участницей станет представительница из Могилева.

Среди конкурсанток и бизнес-леди, и организаторы праздничных мероприятий, и рукодельницы, и тур-агенты. Всего на участие в конкурсе подали заявки более 200 мам из разных городов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Грибалева, организатор проекта «СуперМама»:

Мне очень нравится сегодняшний состав, потому что мамы молодцы, они стараются 100% посещать все модули. Девочки ходили на кулинарный модуль, мы ездили на семейный праздник, общались с очень креативным коллажистом, арт-художником. То есть все этапы были достаточно интересные.

Татьяна Тихонова, финалистка проекта «СуперМама»:

Очень сильно поддерживает мама, дети мои помощники, они за меня переживают, особенно, как ни странно, сыновья. Всегда постоянно рвутся вместе со мной на мероприятия.

Олеся Лучина, финалистка проекта «СуперМама»:

У меня трое деток, старшей дочке 8, и двойняшки, мальчик и девочка, которым три годика. Поддерживают меня очень сильно в этом конкурсе, очень волнуются.