Проект стратегии «Наука и технологии: 2018 – 2040» предложен к обсуждению на сайте НАН

Национальная академия наук Беларуси выносит на общественное обсуждение проект стратегии «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 2018-2040».



Стратегия «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 2018-2040» – один из ключевых документов, который будет вынесен на II съезд ученых Республики Беларусь. В нем определены приоритеты долгосрочного развития науки и технологий, а также комплекс инструментов совершенствования научно-технической сферы, которые обеспечат новое качество экономического роста Республики Беларусь и выход в перспективе на мировой уровень конкурентоспособности по ряду направлений.

Стратегия разработана учеными НАН Беларуси с учетом замечаний и предложений, поступивших от органов госуправления, рабочих групп и отдельных ученых.

Ознакомиться с текстом стратегии можно, перейдя по ссылке.

Предложения будут обсуждаться на II Съезде ученых Беларуси в декабре.