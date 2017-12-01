С 1 декабря водителей будут штрафовать за летнюю резину

Новости Беларуси. В зимней автомоде – безопасность! С этого дня Госавтоинспекция будет штрафовать водителей, которые не переобулись в шины по сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно пренебрежение этими правилами влияет на аварийную обстановку. И для убедительности – некоторые данные экспериментов: тормозной путь автомобиля на утрамбованном снегу на зимних шинах в среднем в два раза меньше, чем на летних.

Напомним, уже 3 года на законодательном уровне утверждено, что с 1 декабря по 1 марта на всех автомобилях должна быть установлена зимняя резина. За нарушение предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф до 11,5 рублей. Если же водителя за год остановят повторно, грозит штраф до 115 рублей.