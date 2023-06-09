Новости Беларуси. Гомельские предприятия внедряют систему оборотного водоснабжения. Она помогает избежать использования больших объемов речной воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в прошлом году около миллиона 300 тысяч тонн воды повторно направлено в производство. Такой экологичной практикой может гордиться Гомельский химзавод. Сейчас здесь действует пять водооборотных систем, шестая в процессе создания.

Эдуард Едыханов, главный энергетик Гомельского химического завода:

Чистая вода там, где это необходимо для технологических нужд, идет на производственный процесс. Допустим, на охлаждение холодильников компрессорных. Затем она не сбрасывается в канализацию, в сточные воды, а, соединяясь по трубопроводам с насосной станцией второго водооборота, возвращается в процесс. То есть возвращается в тот же водооборотный цикл.

Для подпитки комплексов используют воду из рек, но чем меньше ее процент в общем объеме, тем более эффективной считается система. С каждым годом вопросы экологии беспокоят людей все больше. В стране ужесточают природоохранное законодательство.

Павел Новиков, заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если выявлено порядка 20 тысяч нарушений в 2022 году природоохранной направленности, то к административной ответственности привлечено всего лишь 360 человек и юридических лиц. И еще полторы тысячи вынесено предупреждений. На порядок меньше стало штрафных санкций. И мы вместе можем наблюдать, осматриваюсь по сторонам, что и город наш стал чище, и Гомельская область стала чище и зеленее и более комфортной для жилья.