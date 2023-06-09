9 июня в Минске пройдёт День электротранспорта

День электротранспорта. Сегодня, 9 июня, у Национальной библиотеки Беларуси – выставка, где представлены лучшие разработки трех десятков участников. В их числе – предприятия промышленности, научные организации, крупные автосалоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в Дне электротранспорта, а его организуют уже четвертый раз, примет участие ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси. Свои возможности представят также каршеринговые компании. Благодаря собственной АЭС в Беларуси замещают потребление газа, есть возможность активно развивать электроиндустрию. Электротранспорт здесь – ключевая составляющая. Задача – активнее расширять производство электродвигателей, компонентов для беспилотного транспорта.