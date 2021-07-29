Иван Кубраков об учениях МВД: отрабатываем те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие

Иван Кубраков, министр внутренних дел:

Ребята действуют в той обстановке, которая реально приближена к боевой. Также мы проверяем технику, в том числе новую технику, которая поставляется на вооружение как во внутренние войска, так и в подразделения Министерства внутренних дел. Мы отрабатываем максимально те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие на акциях протеста – те, которые использовались у нас. Это делается для того, чтобы провести слаживание личного состава, личный состав должен быть готов действовать в любой обстановке.