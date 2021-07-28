Одним мешают на тротуарах, другим – на проезжей части. Какой правовой статус у электросамокатов?

Новости Беларуси. Лето – время активного отдыха. И так называемые средства индивидуальной мобильности оккупировали все улицы городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, несмотря на популярность, их правовой статус пока никак не урегулирован. Действительно ли пользователи электросамокатов вне закона, в чем опасность таких электро-киллеров и как часто от их «оружия» страдают дети? Расследование провела Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Самокаты, сегвеи, моноколеса и другой подобный транспорт уже стал привычным участником дорожного движения в больших городах. За арендную плату таким транспортом управлять сможет любой. А вот сами электросамокаты «заблудились» в правовом поле. Люди на них приравнены к пешеходам, а вот скорость таких «безлошадников» немаленькая.

Число аварий с участием электросамокатов растет. Кадры таких происшествий смотрите здесь.

В детстве на велосипеде очень любил кататься, на мотоциклах, старые тоже. А это сейчас появилось новое. Решил попробовать, колоночку взять.

Любителей таких самокатов немало. Например, Александр поделился, что предпочитает добираться таким способом на работу. Работает он пешим курьером, иногда любит прокатиться с ветерком. Однако признается, что скорость не превышает и ездит только в положенных для этого местах.

По велодорожкам – на любителя кататься. Я так больше город люблю. Едешь совсем по-другому.

Порой не все так гладко. Лихачей и любителей скорости хватает везде. В таких случаях жалуются и водители, и пешеходы. Одних толкают на тротуарах, другим буквально бросаются под колеса.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В основном в случаях, когда те выезжают на проезжую часть дороги, например, пересекая по пешеходному переходу с очень большой скоростью. В свою очередь водитель не успевает их замечать, и происходит столкновение. Есть разные ситуации, случаи – все индивидуально, и рассматривается каждое происшествие. В некоторых случаях виновен водитель, в некоторых – пользователь средств персональной мобильности.

Какой статус у водителя электросамоката на дороге – вопрос пока без ответа. Правоохранители инициируют ряд изменений в законодательстве.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На одном из заседаний круглого стола экспертной группы по рассмотрению проекта по изменению закона Республики Беларусь о дорожном движении мы поднимали этот вопрос непосредственно с сотрудником ГАИ МВД Республики Беларусь. На что был дан четкий ответ, что это прерогатива непосредственно Правил дорожного движения. Правила, законы, нормы – это все хорошо, но не надо забывать про элементарную, простую человеческую взаимовежливость. Уважайте друг друга, будь то на дороге, на проезжей части, на пешеходной дороге. И я думаю, удастся избежать всякого рода неприятных ситуаций.

Безобидный электросамокат в руках подростка может представлять серьезную опасность, как для тех, кто на колесах, так и для тех, кто под ними может оказаться.

Юрий Лихачевский, врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения для детей ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»:

За 2020 год более 2 000 детей получили травму при катании на велосипедах, около 500 детей получили травму при пользовании электроскутерами, моноколесами, роликами и скейтбордами. На это надо, конечно, обратить внимание. Важно внимание со стороны родителей. Очень важно, чтобы дети использовали индивидуальные налокотники, наколенники, чтобы количество травм из года в год уменьшалось.