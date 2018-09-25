Проект посольства Молдовы в Беларуси завершился в Витебском районе: землю с воинских захоронений передали главе дипмиссии

Новости Беларуси. Патриотический проект посольства Молдовы в Беларуси завершился в Витебском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал он чуть более года назад в Бобруйске.

За это время главе молдавской дипмиссии в нашей стране передали землю со всех воинских захоронений, где покоятся его земляки. А это почти полсотни братских могил.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:

Мы формируем две капсулы. Одна из них будет установлена в крипте Храма Всех Святых в Минске. Это будет сделано в день освящения храма – 14 октября этого года. Освещение будет проходить в присутствии Патриарха Московского и всея Руси и с участием двух президентов – Беларуси и Молдовы.