Проект посольства Молдовы в Беларуси завершился в Витебском районе: землю с воинских захоронений передали главе дипмиссии

Новости Беларуси. Патриотический проект посольства Молдовы в Беларуси завершился в Витебском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал он чуть более года назад в Бобруйске.
Новости Беларуси. Патриотический проект посольства Молдовы в Беларуси завершился в Витебском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовал он чуть более года назад в Бобруйске.
За это время главе молдавской дипмиссии в нашей стране передали землю со всех воинских захоронений, где покоятся его земляки. А это почти полсотни братских могил.
Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:
Мы формируем две капсулы. Одна из них будет установлена в крипте Храма Всех Святых в Минске. Это будет сделано в день освящения храма – 14 октября этого года. Освещение будет проходить в присутствии Патриарха Московского и всея Руси и с участием двух президентов – Беларуси и Молдовы.
Символично, что последняя церемония прошла именно на витебской земле. Из 77 молдавских бойцов имена 43 увековечены на мемориалах в северном регионе Беларуси. Всего же в Витебской области свыше тысячи воинских захоронений.