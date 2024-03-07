Проект по производству вакутайнеров вышел на экспорт с Российской Федерацией

Пандемия COVID-19 показала, что внутренний рынок медизделий и препаратов нужно стараться обеспечивать своими силами. Это вопрос национальной безопасности. Сегодня гомельское предприятие закрывает 95 % потребности лечебных учреждений Беларуси в вакутайнерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых отечественную разработку оценили медики областного кардиоцентра.

Ольга Боженкова, старшая медицинская сестра гомельского областного кардиоцентра:

Разницы практически никакой, набираются они кровью точно так же, как и импортные. Ассортимент такой же как у импортных, даже, наверное, немножко больше за счет того, что появились пробирки для определения групп крови. Импортозамещающий проект позволил сэкономить бюджетные средства. Себестоимость вакуумных пробирок собственного производства оказалась вдвое ниже зарубежных аналогов за счет использования белорусского сырья.

Анна Корольчук, корреспондент:

Беларусь стала четвертой в мире страной после США, Китая и Турции, которая имеет полный цикл выпуска таких изделий. По качеству они не уступают зарубежным аналогам, а рыночная цена в два раза ниже импортной. На проектную мощность предприятие планирует выйти в 2026-м. При загрузке линии в две смены цех может выпускать до 76 миллионов вакуумных пробирок в год, при этом потребность белорусских медучреждений – до 30 миллионов. Уже сегодня производитель работает на экспорт.