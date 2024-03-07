Гомельское предприятие освоило выпуск специальных вакуумных пробирок
Инвест-проект, который помог сэкономить бюджет медучреждений. Гомельское предприятие освоило выпуск специальных вакуумных пробирок и практически полностью закрыло потребность Беларуси в этом изделии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом себестоимость отечественной продукции оказалась в 2 раза ниже импортной. На производстве побывала Анна Корольчук.
12 тысяч штук пробирок в час – максимальная производительность новой технологической линии. С ее помощью в Гомеле освоили выпуск вакутайнеров – медицинских изделий с одноразовой иглой для безопасного забора крови и ее анализа.
Вячеслав Гринь, главный технолог предприятия по производству медицинских изделий:
В каждой пробирке может быть различный реагент. То есть это: цитрат натрия, кремнезем, соли (двукаливая, трикаливая), гепарин лития, гепарин натрия. Каждый реагент предназначен для своего анализа: определение группы крови, лейкоциты, эритроциты. В общей сложности порядка 169 видов пробирок.
К реализации инвест-проекта предприятие приступило в 2011 году, но после введения санкций – процесс немного затормозился. Немецкий поставщик оборудования нарушил свои обязательства. Запускать производство пришлось своими силами, и наши специалисты справились.
Павел Гулевич, заместитель начальника цеха предприятия по производству медицинских изделий:
Пусконаладочные работы производитель до конца не довел, обучение тоже полностью не было произведено персонала. Поэтому осваивали самостоятельно, в меру своих сил. Конечно, это заняло больше времени, чем если бы, свои обязательства поставщик выполнил. Тем не менее разобрались, линия работает.
Проект по производству вакутайнеров вышел на экспорт с Российской Федерацией.