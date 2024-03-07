Инвест-проект, который помог сэкономить бюджет медучреждений. Гомельское предприятие освоило выпуск специальных вакуумных пробирок и практически полностью закрыло потребность Беларуси в этом изделии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом себестоимость отечественной продукции оказалась в 2 раза ниже импортной. На производстве побывала Анна Корольчук.

12 тысяч штук пробирок в час – максимальная производительность новой технологической линии. С ее помощью в Гомеле освоили выпуск вакутайнеров – медицинских изделий с одноразовой иглой для безопасного забора крови и ее анализа.