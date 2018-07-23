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Проект «Мой город» и единая информационная линия 115 будут внедрены по всей стране

23 июля 2018 12:21
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Новости Беларуси. Проект «Мой город» и единая информационная линия 115 – будут внедрены по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проект «Мой город» и единая информационная линия 115 будут внедрены по всей стране-1

Служба уже работает в Витебске, Солигорске, Кричеве и некоторых других городах. Портал пользуется популярностью. Специалисты отмечают постоянный рост количества заявок. Большинство из проблем удается решать.

Проект «Мой город» и единая информационная линия 115 будут внедрены по всей стране-4

Проект «Мой город» и единая информационная линия 115 будут внедрены по всей стране-6

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Предполагается, что каждый житель, оставив свой номер телефона и синхронизировав его с нашей базой данных, сможет получать уведомления об отключениях жкх-услуг в Минске и по всем аварийным отключениям. Плюс еще можно смотреть за выполнением своей заявки, оставленной по телефону 115 в контакт-центре.

# Мингорисполком # общество # Максим Бардович # Фотофакт

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