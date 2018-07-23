Новости Беларуси. Проект «Мой город» и единая информационная линия 115 – будут внедрены по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба уже работает в Витебске, Солигорске, Кричеве и некоторых других городах. Портал пользуется популярностью. Специалисты отмечают постоянный рост количества заявок. Большинство из проблем удается решать.

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Предполагается, что каждый житель, оставив свой номер телефона и синхронизировав его с нашей базой данных, сможет получать уведомления об отключениях жкх-услуг в Минске и по всем аварийным отключениям. Плюс еще можно смотреть за выполнением своей заявки, оставленной по телефону 115 в контакт-центре.