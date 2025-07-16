Чжан Вэньчуань впервые посещает юго-восток Беларуси, чтобы познакомиться с его потенциалом и придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству. За последние 5 лет товарооборот между Гомельской областью и Китаем увеличился вдвое. На экспорт поставляются пищевые продукты, целлюлоза и химические удобрения. Аттестацию для торговли в КНР прошли 20 предприятий.

Беларусь и Китай связывает крепкая дружба, которая не ограничивается взаимодействием на уровне Минска и Пекина. Гомельская область планирует развивать партнерство с Китаем в промышленности, образовании и туризме. Это подтвердило руководство региона на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Я вижу, что Гомельская область очень развита в Беларуси и в отношении промышленности, и в отношении сельского хозяйства. И сейчас китайско-белорусские отношения находятся на большой высоте. Мы хотим именно найти новый толчок через сотрудничество между регионами.

Потому что у наших регионов, и Беларуси, и Китая, есть большие потенциалы, которые стоит поглубже осваивать, чтобы превратить эти ресурсы в настоящие результаты во благо наших народов.

Один из совместных проектов в молочной отрасли планируют запустить в начале осени. Через посла китайских партнеров пригласили принять участие в Гомельском экономическом форуме, который запланирован на сентябрь. Это послужит дальнейшему развитию взаимоотношений на региональном уровне.