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Проект договора о пенсионном обеспечении рассмотрят 23 июня в Москве

23 июня 2017 06:54
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Новости Беларуси. Единые правила для всех. Проект договора о пенсионном обеспечении рассмотрит 23 июня в Москве Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ призван обеспечить равные пенсионные права всем трудящимся стран ЕАЭС – Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Это позволит устранить существующие барьеры на пути передвижения рабочей силы. Тема крайне важная. Ведь формирование общего рынка труда сейчас – одно из основных направлений развития интеграции. Кроме того, стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере торговли, энергетики, инфраструктуры, агропромышленного комплекса.

# общество # Пенсии

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