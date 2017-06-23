Лучшие выпускники вузов Беларуси соберутся на Республиканском балу 23 июня

Новости Беларуси. Самые талантливые, одаренные и креативные. Республиканский бал соберет 23 июня в Минске лучших выпускников вузов Беларуси. Ежегодно он проходит накануне Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашение на торжественный вечер получили несколько сотен молодых людей. Среди них – победители олимпиад и конкурсов, спортивных состязаний, лауреаты специальных фондов Президента. Традиционно вчерашние студенты примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». А после – праздник, которого они ждали 5 лет. Вечером лучших представителей студенческой молодежи ждет самая приятная часть торжества – музыка и танцы.