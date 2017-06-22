Для нас – погибшие за Родину герои, а для кого-то – сверстники и друзья: как в Беларуси вспомнили июнь 41-го?

Новости Беларуси. Последний мирный день и первые часы войны. Сегодня Беларусь вспоминает начало Великой Отечественной. 22 июня ровно 76 лет назад немецкие захватчики нарушили договор о ненападении.
Памятные мероприятия на рассвете прошли во всех символичных местах связанных с трагическими событиями,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
События 22 июня 41-го навсегда изменили историю нашей страны. В ней появилось четыре года страшной войны, а исчез каждый третий. Они погибли, но в памяти остались и спустя 76 лет – в черно-белых портретах на братских могилах Брестской Крепости, в душах внуков и правнуков, и в горящей надписи «Помни».
Для них – погибшие за Родину герои, а для кого-то еще и просто сверстники и друзья – поколение, которое слишком рано узнало и главное испытало на себе что такое война.
Анна Воронова, участник Великой Отечественной войны:
Первый день войны я помню до малейшей подробности.
Встретила я его в городе Ворошиловграде.
И нас буквально а второй день собрали всех школьников, объяснили как взрослым что такое война.
Первые выстрелы и взрывы Великой Отечественной, хоть и постановка, но бьют по сердцу и сегодня. Ведь за ними миллионы загубленных судеб – таких близких и родных.
Олег Воробьев, участник военно-исторической реконструкции (Россия):
Фактически проживаешь какой-то кусочек на уровне эмоций – того времени, тех событий. А события очень трагические, даёт своеобразное ощущение.
Полтысячи реконструкторов из 11 стран, в том числе Чехии, Японии и Китая, но понимание на поле боя есть. Ведь сценарий тех событий не переписать, а язык войны по сути един. И понимают его все.
Владислав Арефин, житель Бреста:
Надо чтобы мы не забывали о таком важном событии – война, то что мы победили.
Егор Щербин, житель Бреста:
Глазами можно увидеть все происходящее. В книжках почитаешь, но тут более эпично.
По разработанному сценарию крепость защищали около трех сотен красноармейцев.
В помощь к ним отряжены и несколько десятков гражданских.
Самый зрелищный момент – так называемая «зачистка» казарм с помощью гранат. Пиротехника придала этому эпизоду еще больше эффекта.
А это уже Буйничское поле под Могилевом. Здесь прошла патриотическая акция «Звон скорби».
На мемориальном комплексе собрались десятки людей – представители общественных организаций, молодежь и, конечно, свидетели военных событий.
В этом месте летом 41-го красноармейцы вместе с Могилевскими ополченцами 23 дня сдерживали атаки Вермахта.
Именно тогда, и именно здесь писатель Контантин Симонов увидел Победу мая 45-го. В память о тех, кто не дожил до нее - цветы и венки легли к Озеру слез, от тех, кто живет и помнит.
Анна Абражеева, студент Могилёвского медицинского колледжа:
Запустили кораблики, положили на воду гвоздики для того, чтобы почтить память людей, которые погибли за наше будущее.
Траурные мероприятия проходят по все стране С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций Великой Отечественной, которые затянулись на 1418 дней.
И хотя после этого мирных мы прожили намного больше, цена тех жестоких и кровопролитных оказалась слишком высокой.