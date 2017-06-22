Для нас – погибшие за Родину герои, а для кого-то – сверстники и друзья: как в Беларуси вспомнили июнь 41-го?

Новости Беларуси. Последний мирный день и первые часы войны. Сегодня Беларусь вспоминает начало Великой Отечественной. 22 июня ровно 76 лет назад немецкие захватчики нарушили договор о ненападении. Памятные мероприятия на рассвете прошли во всех символичных местах связанных с трагическими событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События 22 июня 41-го навсегда изменили историю нашей страны. В ней появилось четыре года страшной войны, а исчез каждый третий. Они погибли, но в памяти остались и спустя 76 лет – в черно-белых портретах на братских могилах Брестской Крепости, в душах внуков и правнуков, и в горящей надписи «Помни».

Для них – погибшие за Родину герои, а для кого-то еще и просто сверстники и друзья – поколение, которое слишком рано узнало и главное испытало на себе что такое война.

Анна Воронова, участник Великой Отечественной войны:

Первый день войны я помню до малейшей подробности. Встретила я его в городе Ворошиловграде. И нас буквально а второй день собрали всех школьников, объяснили как взрослым что такое война. Первые выстрелы и взрывы Великой Отечественной, хоть и постановка, но бьют по сердцу и сегодня. Ведь за ними миллионы загубленных судеб – таких близких и родных. Олег Воробьев, участник военно-исторической реконструкции (Россия):

Фактически проживаешь какой-то кусочек на уровне эмоций – того времени, тех событий. А события очень трагические, даёт своеобразное ощущение.

Полтысячи реконструкторов из 11 стран, в том числе Чехии, Японии и Китая, но понимание на поле боя есть. Ведь сценарий тех событий не переписать, а язык войны по сути един. И понимают его все.