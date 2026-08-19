Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103»

После долгих месяцев ожидания – дорога домой. В Гомельской области 19 августа прошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103». Белорусская сторона взяла на себя организацию и сопровождение процедуры – от логистики до медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент: Пункт пропуска «Новая Гута» в очередной раз становится ключевой точкой гуманитарного маршрута. Сегодня здесь состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Беларусь снова берет на себя миротворческую миссию: не просто обеспечить безопасный транзит, а оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

Параллельно с процедурой обмена состоялся очередной раунд прямых переговоров омбудсменов Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца. Диалог получился конструктивным и охватил широкий круг вопросов: от регулярного мониторинга условий содержания пленных до обмена письмами и документами.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:

Что очень важно сегодня, что, наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии. Это те ребята, чьи мамы, жены, сестры приходили к нам на личные приемы. Очень важно, что сегодня их очень ждут их родные и близкие.