С 1 сентября в Беларуси размер базовой ставки увеличится до 300 рублей

В Беларуси зарплаты работников бюджетной сферы вырастут с 1 сентября. Правительство приняло постановление повысить базовую ставку до 300 рублей. Это уже второе ее увеличение с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базовая ставка – один из основных элементов системы оплаты труда бюджетников. К ней привязаны различные стимулирующие и компенсационные начисления. Поэтому вместе с ее повышением соразмерно увеличатся и эти выплаты. Изменение напрямую коснутся порядка 770 тысяч работников бюджетной сферы. Всего в 2026 году на оплату их труда предусмотрено почти 24 миллиарда рублей.

Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

За прошлую пятилетку номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций возросла вдвое. За первое полугодие текущего года увеличилась более чем на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

И по проекту бюджета на 2027 год также закладывается необходимое финансирование, которое позволит продолжить вот этот тренд, характерный для нашего государства, сохранение покупательной способности трудовых доходов работников бюджетных организаций.

Принятое решение работает и на главную задачу пятилетней госпрограммы – сохранение и рост покупательской способности белорусов. Первую прибавку бюджетники увидят уже в октябрьских выплатах.