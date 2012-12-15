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Продуктовые магазины Минска до 7 января будут работать до 22.00

15 декабря 2012 17:45
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Новости Минска. Нововведения для объектов торговли. Около 2 тысяч магазинов в Минске сегодня переходят на продленный режим работы. До 7 января продовольственные магазины не будут закрываться ранее 22.00, непродовольственные - ранее 21.00.

Столичные рестораны и кафе в праздничные дни при наличии заказов на проведение мероприятий будут работать без выходных до шести утра.

Этот режим работы не касается объектов общепита, расположенных в помещениях, встроенных в жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере торговли

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