Продуктовые магазины Минска до 7 января будут работать до 22.00

Новости Минска. Нововведения для объектов торговли. Около 2 тысяч магазинов в Минске сегодня переходят на продленный режим работы. До 7 января продовольственные магазины не будут закрываться ранее 22.00, непродовольственные - ранее 21.00.

Столичные рестораны и кафе в праздничные дни при наличии заказов на проведение мероприятий будут работать без выходных до шести утра.

Этот режим работы не касается объектов общепита, расположенных в помещениях, встроенных в жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.