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Минский ЖЭС требует от жильцов подкладывать малярам в подъезде пленку

15 декабря 2012 17:02
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Новости Минска. Необычный сюрприз в преддверии Нового года. Подъезд одного из домов по улице Бельского запорошило побелкой. После того, как интерьер подъезда замела строительная метель, жители дома обратились на горячую линию нашего канала.

Всего несколько дней здесь ведутся косметические ремонтные работы, а парадная дома уже напоминает кадры из апокалиптического триллера. На каждом шагу - сугробы из пыли и мусора, а обещанной красоты так и невидно за следами побелки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жители подъезда:
ЖЭС отвечает, что клеенку при этом косметическом ремонте должны жильцы укладывать. ЖРЭО, оказывается, только вчера узнало, что в нашей подъезде идет ремонт.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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