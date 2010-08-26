Прямой эфир

Продолжается визит в Беларусь делегации Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым

26 августа 2010 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня делегация проведёт переговоры в Правительстве, побывает в Национальной библиотеке, и на предприятиях столицы.

Стороны уже подписали план мероприятий сотрудничества на ближайшие два года. В нем основное внимание уделено контактам в сфере экономики. По-прежнему Беларусь и Курская область будут развивать взаимодействие между вузами, научными учреждениями, а также в области культуры и спорта.

Этот российский регион высказал заинтересованность и в увеличении закупок наших продуктов питания. И как сообщила пресс-служба главы государства, с губернатором Курской области сегодня встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 августа 2010 21:58

Две груженые фуры отправились в белорусскую школу в Риге

25 августа 2010 21:52

Глава Нацбанка Петр Прокович встретился с работниками Брестского коврового комбината

25 августа 2010 15:16

Три проекта детальной планировки территорий Заводского района вынесут на общественное обсуждение