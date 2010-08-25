Глава Нацбанка Петр Прокович встретился с работниками Брестского коврового комбината

А председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 25 августа выслушал насущные проблемы сотрудников БелАЗа. В Беларуси продолжается мониторинг работы органов местной власти с населением. Под пристальным вниманием и крупные градообразующие предприятия. Ведь их прибыльная и бесперебойная работа во многом определяет благосостояние жителей.

Это своего рода подиум. Сюда выезжают самые серийные модели. Усовершенствованные, с гидромеханической или просто автоматической коробкой передач. В итоге 90-тонник уходит нарасхват в Венесуэлу, Иран, Китай, Армению, Болгарию. И это только цветочки. Самосвалы «беспилотники» вот-вот выйдут в серийное производство.

Умение идти в ногу со временем, отвечать требованиям самого прихотливого заказчика. Все это и помогло даже в кризисный год удержаться на плаву. Сегодня продукцию белорусского БелАЗа знают в 70 странах мира. Цена и качество – то, что завлекает покупателей. Самосвал может состоять из 13 тысяч деталей. Одна из машин следит за качеством мельчайших составляющих. Другое дело – проверить социальный аспект. Тем более, на таком предприятии, как БелАЗ.

Предприятие градообразующее (здесь работают более 12 тысяч человек). Что волнует самих белазовцев? Как решаются их проблемы? С сотрудниками предприятия 25 августа лично встретился председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Швея Светлана Галка пришла рассказать о проблеме целой улицы. Год назад в рамках программы «Чистая вода» начали прокладку канализационной трубы. По непонятным причинам стройку прекратили. Теперь с дождями по уши в воде оказываются дома.

В большинстве проблемы касались жилищной сферы. В Жодино в очереди на жилье стоят более 2 тысяч человек. Очевидно, надо искать способы ускорить предоставление жилья нуждающимся. Возник также вопрос по поводу возврата страховых выплат, которые были еще в советские времена.

Владимир Андрейченко отметил, что проблема требует решения на законодательном уровне. В целом махрового бюрократизма, чтобы власть или руководство завода не решали проблем, такого не замечено. Но кое-что все-таки взяли на заметку.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Республики Беларусь:

– Важно, что мы эту работу проводим. Мы должны знать истинное положение дел. И принимать законы, которые работают.

Глава Нацбанка страны посетил комбинат «Ковры Бреста». В свои золотые годы предприятие давало городу более 3500 рабочих мест. Сегодня здесь только 800 человек, а господдержка ковровщикам исчисляется огромными суммами. Только за последние годы вложено почти 50 миллиардов денег. Но отдачи так и нет.

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

– Государство выделило большие средства. Закуплено новое оборудование. Нужно закончить его монтаж, закончить реконструкцию и начинать нормальную работу предприятия.

Немало житейских проблем накопилось и у самих ткачих. Быт, кредит, транспорт, условия труда и жилье. Вместе с Аллой Игнатьевой 26 квадратных метров делят ее трое детей и бабушка. Стали на очередь – оказалось…

Алла Игнатьева:

– 6 июля мы пришли заключать договор, поставить последние точки, а нам сказали: «у вас 23 квадратов лишних».

Выход из некоторых обращений находили прямо во время приема. Глава Нацбанка дал около десятка прямых указаний местным чиновникам. Все вопросы взяты на контроль. Ведь если вопрос, на него обязательно есть и правильный ответ.

Анастасия Корниенко, Владимир Новиков, Андрей Новгородцев, Андрей Щерба, телекомпания СТВ.