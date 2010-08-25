Две груженые фуры отправились в белорусскую школу в Риге

Самый же ценный подарок едет в Латвию на собственных колесах. Это новенький автобус МАЗ. Подобную помощь, по поручению главы государства, наша страна оказывает впервые. Ведь это единственная белорусская школа в Латвии. А ведь до недавнего времени у учебного заведения не было даже собственного здания. Встречать ценный груз в Риге уже будут завтра.

Даже дождь не подмочил репутацию груза. Помощь на 700 миллионов рублей опломбировали еще вчера. На протяжении пяти часов фуры загружали компьютерами, бытовой техникой, книгами и мебелью. Михаил с утра проверяет документы и готовность машины. В баке – тысяча литров. На 500 километров, говорит, хватит. Ведь на эти вещи, как и на сам маршрут, у водителя с сорокалетним стажем – глаз наметан.

Оказать поддержку учебному заведению поручил глава государства. Ведь это единственная в Латвии белорусская школа. Ей 16 лет. Но до этой осени у нее не было даже собственного здания. Сейчас латвийские власти решили вопрос с новой пропиской: под обучение этнических белорусов отдали два этажа здания. А наше государство обеспечило кабинеты всем необходимым. Этот переезд позволит преобразовать школу из основной – в среднюю. То есть вместо девяти лет обучения – будет одиннадцать.

Юрий Гладков, начальник управления общего среднего образования Минобразования Республики Беларусь:

– Сейчас там заканчиваются ремонтные работы и кабинеты, собственно говоря, стоят пустые. Наша задача до начала учебного года все это оборудование разместить, подключить. Так, чтобы 1 сентября, в День знаний, учебный процесс в школе начался на десять с плюсом.

Сейчас в школе детей обучают на русском. Но в качестве обязательных предметов – белорусский язык и литература. Поэтому вместе с оборудованием туда уехали и учебники. В том числе и «Беларусь – наша Радзима» – подарок Президента восемнадцати первоклассникам. И автобус МАЗ. Груз приедет в Ригу завтра утром. А в конце августа подарки школьникам торжественно вручит министр образования.

Кстати, помогать латвийским белорусам собираются не только материально. Для детей организуют отдых в оздоровительном лагере «Зубренок», а рижским учителям – предложат повысить квалификацию в Академии последипломного образования. Такую школу уже прошли педагоги белорусского языка и литературы из Литвы и Польши.

Екатерина Расолько, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.