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Три проекта детальной планировки территорий Заводского района вынесут на общественное обсуждение

25 августа 2010 15:16
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Замечания и предложения участники общественного обсуждения смогут передать в письменном виде через урну для голосования.

Графические материалы первого проекта по застройке Партизанского проспекта, улиц Лазо, Орджоникидзе, Строителей, Ушакова, Котовского, Пржевальского, переулка Ушакова и участка Минского института управления уже выставлены для ознакомления в расчетно-справочном центре на Варвашени, 1.

Сергей Осипов, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Заводского района:
Проектом предлагается уплотнить данную территорию, как то предполагалось ранее генеральным планом — должно быть построено в несколько раз больше жилья, чем существует. В основном, это будет сделано за счет сноса существующей застройки, как усадебной, так и малоэтажной.

# общество

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