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Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища

08 июля 2021 21:21
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Новости Беларуси. Хочешь узнать народ, посмотри на захоронения его праотцов. Реконструкция Александро-Невского храма и военного кладбища продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища-1

Нерешенные вопросы по восстановлению памятника обсудили 8 июля прямо на месте. 

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища-4

Реконструкцию начали в 2014 году. Сейчас основные работы ведутся снаружи храма. В планах – благоустройство близлежащей территории и могил. По словам сенатора Виктора Лисковича, это кладбище – уникальное место. 

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища-7

Оно построено 150 лет назад для захоронения военных, которые всегда служили примером патриотизма. Также на кладбище нашли покой поэты Янка Купала и Якуб Колас, композитор Соколовский, первый президент Академии наук. Все они заложили фундамент нашей страны. 

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища-10

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
К любым захоронениям надо относиться очень бережно, очень внимательно, потому что это наша история. Это те, кто заложил основу, камень для того, чтобы мы сформировали потом жизнь вокруг этого камня. Сегодня мы разберем нерешенные вопросы, которые есть. 

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища-13

И все это придаст достойный историко-культурный облик этому объекту. Он будет притяжением как белорусских туристов, так и зарубежных. Но самое важное – чтобы сюда приходили дети, молодежь. Чтобы они прониклись памятью, заботой о людях, которые здесь покоятся, которые принесли мир и свободу нашей стране. 

Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища-16

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Настоятель храма приглашает минчан отпраздновать эту дату и надеется, что к юбилею будут достигнуты еще большие успехи в реставрации. 

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Виктор Лискович # Александр Невский # Нестор Соколовский # Всеволод Игнатовский # Фотофакт

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