Депутат: «Польские фермеры уничтожают свою продукцию, потому что их не пускают на белорусский и российский рынки»

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Украина так стремилась в Европейский союз. Если взять экономику, что они получили? Европейские товары на их рынке есть в огромном количестве, а свои товары они в Европу продавать не могут. То же самое Польша. Нам рассказывают, что там какое-то экономическое чудо, нет никакого польского экономического чуда. Есть прямые инвестиции США, направленные на то, чтобы эта страна полностью управляемой была. А в реальности, когда встречаешься с польскими бизнесменами, мы видим, что польские товары в Германии продаваться не могут, хватило уже. Сельское хозяйство развивать не дают, польские фермеры уничтожают свою продукцию, потому что их не пускают на белорусский и российский рынки. А при этом европейские товары, немецкие товары находятся на польском рынке. Более того, они скупают их заводы, сейчас поляки не владеют своими предприятиями: или Великобритания, или США, или Германия.