Депутат: «Польские фермеры уничтожают свою продукцию, потому что их не пускают на белорусский и российский рынки»

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Украина так стремилась в Европейский союз. Если взять экономику, что они получили? Европейские товары на их рынке есть в огромном количестве, а свои товары они в Европу продавать не могут. То же самое Польша. Нам рассказывают, что там какое-то экономическое чудо, нет никакого польского экономического чуда. Есть прямые инвестиции США, направленные на то, чтобы эта страна полностью управляемой была. А в реальности, когда встречаешься с польскими бизнесменами, мы видим, что польские товары в Германии продаваться не могут, хватило уже. Сельское хозяйство развивать не дают, польские фермеры уничтожают свою продукцию, потому что их не пускают на белорусский и российский рынки. А при этом европейские товары, немецкие товары находятся на польском рынке. Более того, они скупают их заводы, сейчас поляки не владеют своими предприятиями: или Великобритания, или США, или Германия.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
А если немножко в историю нашей братской многострадальной Украины. Помните первый Майдан 2004 года? Мы специально отследили все цифры, которые по экспорту и импорту. Оказывалось, что до 2005-го у Украины был положительный товарооборот. Они торговали больше и зарабатывали больше. Как только они прошли стадию Майдана, они открыли рынки – хлынула вся продукция из Европы. Они потеряли свой внутренний рынок и экспортный рынок. В итоге что получилось? Если вы все закупаете, то вам на каком-то этапе надо будет за это платить. Внешний долг увеличился колоссальными темпами. Так происходило со всеми странами.
Олег Гайдукевич:
Поэтому пусть не мечтает радикальная оппозиция, что не будет диалога Европы и Беларуси. Он будет, и Россия будет в этом диалоге участвовать, и Беларусь, потому что европейцы на самом деле думают только о деньгах. Нет никаких ценностей, евро – ценность. А проблема одна: куда продавать свои товары? Китай для них закрыт, Африка и Ближний Восток – это логистика, США свои товары хотят продавать, а потом они смотрят на карту мира вместе с Литвой, у них там точка на карте, – Россия и Беларусь, одна треть суши. Все мечтают туда попасть. И к нам на белорусский рынок, и на российский. Никуда не денутся.
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