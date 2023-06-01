С 1 июня действует запрет Польши на движение грузовиков из России и Беларуси – что изменилось?

С 1 июня Польша вводит полный запрет на движение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовых автомобилей, в том числе прицепов и полуприцепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление накануне опубликовали польские СМИ со ссылкой на МВД и администрацию Польши. Напомним, что въезд на территорию Евросоюза тягачей из Беларуси и России запрещен еще с апреля прошлого года. Беларусь ответила зеркальными мерами для европейских перевозчиков. Вместе с тем сохранять транзит удавалось благодаря перецепке и перегрузке. Отныне мера не будет работать. Продолжая санкционную войну, политики соседней страны меньше всего думают об интересах собственных граждан.

Руслан Попеня, заместитель начальника таможенного поста «Козловичи»:

Нововведение Польши запрещает субъектам хозяйствования Евросоюза осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов. Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса. Белорусская таможня продолжит принимать все возможные меры по развитию внешнеэкономической деятельности, максимальному оформлению транспорта, эффективному проведению таможенного контроля.