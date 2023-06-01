С 1 июня действует запрет Польши на движение грузовиков из России и Беларуси – что изменилось?

С 1 июня Польша вводит полный запрет на движение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовых автомобилей, в том числе прицепов и полуприцепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 июня Польша вводит полный запрет на движение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовых автомобилей, в том числе прицепов и полуприцепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявление накануне опубликовали польские СМИ со ссылкой на МВД и администрацию Польши. Напомним, что въезд на территорию Евросоюза тягачей из Беларуси и России запрещен еще с апреля прошлого года. Беларусь ответила зеркальными мерами для европейских перевозчиков. Вместе с тем сохранять транзит удавалось благодаря перецепке и перегрузке. Отныне мера не будет работать. Продолжая санкционную войну, политики соседней страны меньше всего думают об интересах собственных граждан.
Руслан Попеня, заместитель начальника таможенного поста «Козловичи»:
Нововведение Польши запрещает субъектам хозяйствования Евросоюза осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов. Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и еще больше усугубит положение дел европейского бизнеса. Белорусская таможня продолжит принимать все возможные меры по развитию внешнеэкономической деятельности, максимальному оформлению транспорта, эффективному проведению таможенного контроля.
Как отмечают международные перевозчики, нововведения не парализуют работу, а усложнят ее. Теперь все грузы, которые будут следовать с Востока на Запад, должны будут перегружаться в прицепы на европейских номерах. Это отразится на сроках и стоимости доставки: она возрастет как для отправителя, так и для получателя.