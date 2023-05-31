Прямой эфир

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре

31 мая 2023 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вероника Макаревич, ведущая:
Шляпка или королевская накидка? Решить эту модную задачку поможет костюмер – человек, для которого каждый выход актера на сцену – событие. Встречайте бурными аплодисментами. Самый стильный сотрудник Театра имени Горького – Нелли Кутас.

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-1

Нелли Кутас, заведующая костюмерной Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Вот сшитый из платков, а вот это тоже его пиджак, смотрите, какой расписной.

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-4

Павел Евтушенко, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Очень спокойная всегда, что бы ни случилось: оторвалась у тебя пуговица в костюме, порвался у тебя костюм, не хватает каких-то деталей. Ты приходишь на взводе к Нелле Сергеевне. А она спокойным тоном тебе говорит: «Да, Пашенька, погуляй чуть-чуть, все будет хорошо, сейчас все сделаю». Это успокаивает.

Пока одни мечтают сиять в свете софитов, другие стремятся творить за кулисами театральной сцены.

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-7

Нелли Кутас:
Я поступила учиться на химфак БГУ, не окончила вуз, а вышла успешно замуж. Вот был мой вуз.

Получается, что окончили.

Нелли Кутас:
Да, мой вуз. И то, что я в Минске осела… Видно, так судьба сложилась. Муж меня привел в театр с 1980 года.

К слову, это была любовь с первого взгляда. В Горьковском Нелли Сергеевна работает всю жизнь, даже сейчас, на пенсии, не спешит прощаться с театром.

Нелли Кутас:
Мне даже не верится, что я уже 43 года в театре. Когда мне говорят, что столько лет я отдала театру, я этого не ощущаю. Я не ощущаю свой возраст, потому что профессия не дает стареть. Я считаю, что посвятила свою жизнь театру не зря. Судьбы многих актеров я проследила.

Вместе с лучшими артистами страны костюмер исколесила сотни городов.

Нелли Кутас:
Первые гастроли были в 1980 году, в 1981 году была моя первая заграница – ФРГ. Насладились спектаклем «Макбет» в главной роли с Янковским и Климовой.

Невероятно, но факт! Важное качество, которым должен обладать костюмер – абсолютный музыкальный слух. В этом нашей героине уж точно нет равных.

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-10

Нелли Кутас:
Моя мама очень хорошо пела. Я всегда в детве, когда нас привозили в деревню, около бабушек и дедушек пристраивалась. Там, где мама пела, я всегда прислушивалась. И уже с возрастом начала писать стихи – где-то 20 лет назад.

Как много их у вас сейчас?

Нелли Кутас:
Сборничек у меня – 40 с лишним стихотворений, поэма есть на белорусском языке.

Талантливый человек талантлив во всем. Отменное чувство стиля – приданое от мамы. Еще в детстве будущая звезда закулисья поняла, что мода – ее главная страсть.

Нелли Кутас:
Чтобы это было со вкусом, чтобы оно было в тон. Я считаю, что смогла это передать своей дочери, она у меня художник-модельер. Я от своей мамы, которая смогла переделать, сшить платья дочерям… У меня есть кофточка, сшитая из маминого платья, которое она шила в 1939 году. С юбки этого платья у меня есть кофточка, которую я до сих пор ношу.

Подготовка к спектаклю начинается задолго до долгожданной премьеры. Четкий план действий и трудолюбие – секрет успеха.

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-13

Нелли Кутас:
Я каждый день прихожу на работу. И в тетрадях оставляю свой автограф о приходе. В большой тетрадке я ставлю вызовы на работу своим костюмерам, репертуар спектакля – это на неделю вперед. Много бумажных дел. Я, допустим, выдаю колготки. На каждый спектакль должна быть пара колготок. Целых, не рваных. Посмотрите, сколько колготок и носков выписано в мае.

Добро пожаловать в святую святых. Именно здесь рождаются образы для главных героев будущих постановок!

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-16

Нелли Кутас:
Вот это наша основная костюмерная. Здесь костюмы гримерок 1 этажа и 2 этажа. Вот спектакль «Граф Монте-Кристо». Вот здесь спектакль «Опасные связи». Всего у нас в репертуаре 34 задействованных спектакля. Вот у меня коллекция галстуков. Галстуки умею завязывать, могу даже показать, как завязывается галстук. Многие актеры не умеют. Сверху цилиндры. Идущие на спектакли актеры ходят в них.

Придумать костюм для представителя ушедшей эпохи? Легко! Нелли Сергеевна отлично ориентируется в истории. Юбка с кринолином или парадный мундир военного – фантазия женщины безгранична.

Нелли Кутас:
Мне особенно дорога кольчуга со спектакля «Макбет» Ростислава Ивановича Янковского, потому что я с ним ездила в ФРГ в 1981 году, и я своими руками его одевала. Это как помять. Мне он особенно дорог. С каждым костюмом связана какая-то моя судьба в театре, судьба актера этого театра.

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-19

Но мало создать идеальный образ. Костюм должен впечатлить и саму модель – актера.

Павел Евтушенко:
Я пришел в театр в 2009 году, я тогда учился на втором курсе академии. Нелли Сергеевна уже была в театре. У всех актеров складывается ощущение, как будто она всегда была в этом театре, всегда будет в этом театре. Это наша мама – можно сказать и так. Все, что нас интересует, мы можем подойти к ней и спросить. Знаем, что она всегда нам поможет, всегда подскажет. И бонус – расскажет нам очередное стихотворение, которое она сочинила. Очень важно, когда есть такие люди в театре. Никогда не услышишь нервного, плохого слова. Это дорогого стоит в наше время.

Нравится, потому что всегда прислушивается к актерам. Если художник подобрал одно, а мы к ней подходим и говорим: знаете, мне кажется, что галстук другого цвета будет выглядеть лучше под этот костюм. Она говорит: давай посмотрим, проверим. Она дает другой галстук, мы подходим к художнику, он говорит: да, это действительно лучше. То есть такого момента, что я так считаю, так будет, у нее никогда нет. И это очень хорошо, что она, несмотря на свой опыт, всегда прислушивается к мнению других людей.

За плечами этой хрупкой женщины многолетний опыт. Своими руками Нелли Сергеевна создала сотни уникальных образов для целого поколения артистов!

Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре-22

Нелли Кутас:
А это самый известный актер театра. Извините за шутку.

Такая она – творческая, целеустремленная и жизнерадостная личность. Костюмер с большой буквы и настоящая мама театра!

# Профессии # общество # Вероника Макаревич # Павел Евтушенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи
31 мая 2023 19:44

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи

«Персона, на которую потом вешают всех собак». Кто может дать гарантию, что выпускной вечер пройдёт на высоте?
31 мая 2023 19:37

«Персона, на которую потом вешают всех собак». Кто может дать гарантию, что выпускной вечер пройдёт на высоте?

Не все родители могут оплатить выпускной вечер. Что позволит сократить расходы на организацию праздника?
31 мая 2023 19:36

Не все родители могут оплатить выпускной вечер. Что позволит сократить расходы на организацию праздника?