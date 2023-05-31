Подбирает образ и ремонтирует наряды. Узнали о специфике работы костюмера в театре

Вероника Макаревич, ведущая:

Шляпка или королевская накидка? Решить эту модную задачку поможет костюмер – человек, для которого каждый выход актера на сцену – событие. Встречайте бурными аплодисментами. Самый стильный сотрудник Театра имени Горького – Нелли Кутас.

Нелли Кутас, заведующая костюмерной Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Вот сшитый из платков, а вот это тоже его пиджак, смотрите, какой расписной.

Павел Евтушенко, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Очень спокойная всегда, что бы ни случилось: оторвалась у тебя пуговица в костюме, порвался у тебя костюм, не хватает каких-то деталей. Ты приходишь на взводе к Нелле Сергеевне. А она спокойным тоном тебе говорит: «Да, Пашенька, погуляй чуть-чуть, все будет хорошо, сейчас все сделаю». Это успокаивает. Пока одни мечтают сиять в свете софитов, другие стремятся творить за кулисами театральной сцены.

Нелли Кутас:

Я поступила учиться на химфак БГУ, не окончила вуз, а вышла успешно замуж. Вот был мой вуз. – Получается, что окончили. Нелли Кутас:

Да, мой вуз. И то, что я в Минске осела… Видно, так судьба сложилась. Муж меня привел в театр с 1980 года. К слову, это была любовь с первого взгляда. В Горьковском Нелли Сергеевна работает всю жизнь, даже сейчас, на пенсии, не спешит прощаться с театром. Нелли Кутас:

Мне даже не верится, что я уже 43 года в театре. Когда мне говорят, что столько лет я отдала театру, я этого не ощущаю. Я не ощущаю свой возраст, потому что профессия не дает стареть. Я считаю, что посвятила свою жизнь театру не зря. Судьбы многих актеров я проследила. Вместе с лучшими артистами страны костюмер исколесила сотни городов. Нелли Кутас:

Первые гастроли были в 1980 году, в 1981 году была моя первая заграница – ФРГ. Насладились спектаклем «Макбет» в главной роли с Янковским и Климовой. Невероятно, но факт! Важное качество, которым должен обладать костюмер – абсолютный музыкальный слух. В этом нашей героине уж точно нет равных.

Нелли Кутас:

Моя мама очень хорошо пела. Я всегда в детве, когда нас привозили в деревню, около бабушек и дедушек пристраивалась. Там, где мама пела, я всегда прислушивалась. И уже с возрастом начала писать стихи – где-то 20 лет назад. – Как много их у вас сейчас? Нелли Кутас:

Сборничек у меня – 40 с лишним стихотворений, поэма есть на белорусском языке. Талантливый человек талантлив во всем. Отменное чувство стиля – приданое от мамы. Еще в детстве будущая звезда закулисья поняла, что мода – ее главная страсть. Нелли Кутас:

Чтобы это было со вкусом, чтобы оно было в тон. Я считаю, что смогла это передать своей дочери, она у меня художник-модельер. Я от своей мамы, которая смогла переделать, сшить платья дочерям… У меня есть кофточка, сшитая из маминого платья, которое она шила в 1939 году. С юбки этого платья у меня есть кофточка, которую я до сих пор ношу. Подготовка к спектаклю начинается задолго до долгожданной премьеры. Четкий план действий и трудолюбие – секрет успеха.

Нелли Кутас:

Я каждый день прихожу на работу. И в тетрадях оставляю свой автограф о приходе. В большой тетрадке я ставлю вызовы на работу своим костюмерам, репертуар спектакля – это на неделю вперед. Много бумажных дел. Я, допустим, выдаю колготки. На каждый спектакль должна быть пара колготок. Целых, не рваных. Посмотрите, сколько колготок и носков выписано в мае. Добро пожаловать в святую святых. Именно здесь рождаются образы для главных героев будущих постановок!

Нелли Кутас:

Вот это наша основная костюмерная. Здесь костюмы гримерок 1 этажа и 2 этажа. Вот спектакль «Граф Монте-Кристо». Вот здесь спектакль «Опасные связи». Всего у нас в репертуаре 34 задействованных спектакля. Вот у меня коллекция галстуков. Галстуки умею завязывать, могу даже показать, как завязывается галстук. Многие актеры не умеют. Сверху цилиндры. Идущие на спектакли актеры ходят в них. Придумать костюм для представителя ушедшей эпохи? Легко! Нелли Сергеевна отлично ориентируется в истории. Юбка с кринолином или парадный мундир военного – фантазия женщины безгранична. Нелли Кутас:

Мне особенно дорога кольчуга со спектакля «Макбет» Ростислава Ивановича Янковского, потому что я с ним ездила в ФРГ в 1981 году, и я своими руками его одевала. Это как помять. Мне он особенно дорог. С каждым костюмом связана какая-то моя судьба в театре, судьба актера этого театра.

Но мало создать идеальный образ. Костюм должен впечатлить и саму модель – актера. Павел Евтушенко:

Я пришел в театр в 2009 году, я тогда учился на втором курсе академии. Нелли Сергеевна уже была в театре. У всех актеров складывается ощущение, как будто она всегда была в этом театре, всегда будет в этом театре. Это наша мама – можно сказать и так. Все, что нас интересует, мы можем подойти к ней и спросить. Знаем, что она всегда нам поможет, всегда подскажет. И бонус – расскажет нам очередное стихотворение, которое она сочинила. Очень важно, когда есть такие люди в театре. Никогда не услышишь нервного, плохого слова. Это дорогого стоит в наше время. Нравится, потому что всегда прислушивается к актерам. Если художник подобрал одно, а мы к ней подходим и говорим: знаете, мне кажется, что галстук другого цвета будет выглядеть лучше под этот костюм. Она говорит: давай посмотрим, проверим. Она дает другой галстук, мы подходим к художнику, он говорит: да, это действительно лучше. То есть такого момента, что я так считаю, так будет, у нее никогда нет. И это очень хорошо, что она, несмотря на свой опыт, всегда прислушивается к мнению других людей. За плечами этой хрупкой женщины многолетний опыт. Своими руками Нелли Сергеевна создала сотни уникальных образов для целого поколения артистов!