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А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи

31 мая 2023 19:44
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Вероника Макаревич, ведущая:  
Элегантные колесницы прошлого – наша машина времени! Пристегните ремни, удивительное путешествие в мир ретро-автомобилей вот-вот начнется. Поехали!  

В ритме «Стиляг» или рейс в прошлое? Музей минского городского пассажирского транспорта – отличный билет в выходной. От конки до электробуса! Прогресс впечатлит, как и выставка раритетной техники.  

Эти экспонаты подвозили советских граждан на работу и романтические свидания. И по сей день на ходу. Здесь можно почувствовать себя штурманом и пассажиром. Отправляемся по маршруту «Вокзал – Круглая площадь» на легендарном МТБ-82-Д.  

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи-1

Илья Валаханович, сотрудник Музей минского городского пассажирского транспорта:
Мало кто знает, что в Минске впервые троллейбусы начали ходить 19 сентября 1952 года. Можно сказать, что в прошлом году этому троллейбусу исполнилось 70 лет. В первый день было запущено только 5 таких троллейбусов. И в первый день они всех катали бесплатно, а самому первому водителю троллейбуса за это вообще подарили квартиру. МБТ – это аббревиатура, которая обозначает «московский троллейбус», а 83 – это номер секретного авиационного завода под Москвой (в городе Тушино), где они изначально производились. Буква «Д» означает дюраль – это сплав алюминия.  

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи-4

Изначально в транспорте были кондуктора, но на смену им пришла касса самообслуживания. Она работала за счет совести наших людей. Люди заходили, бросали монетку либо какую-нибудь жестянку, специально прокручивали ручку и доставали оттуда чек.  

Пластинка ностальжи. Дизайн проездных билетов и старые компостеры удивят. Пробить талончики и посмотреть на удивительные картинки разрешается.  

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи-7

А мы колесим с ветерком и вспоминаем львовский хит – ЛАЗ-695. Они производились на протяжении 55 лет. В народе их прозвали теплушками. Мотор располагался сзади, оттого комфортно было только пассажирам, которые сидели в самом конце. Водитель и первые ряды мерзли не по-детски. Именно такие модели подвозили Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года к его космическому аппарату.  

Илья Валаханович:  
ЛиАЗ-677 – чем интересен этот автобус? Это первый советский автобус с автоматической коробкой передач. Выпускались они с 1964 года по 1990-е. Они выпускались на Ликинском автобусном заводе. Про него в шутку говорили «луноход» либо «скотовоз». То есть он едет, трясется, люди прыгали на нем, поэтому он был не очень любимым, в нем было холодновато. Справа от водителя двигатель. Он накрывался кожаным кожухом для защиты, так что водителю всегда было жарко.  

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи-10

Марине Петросян, заведующий Музеем городского пассажирского транспорта:  
Ikarus в Минске появились еще в середине 50-х годов прошлого века, однако настоящая эпоха венгерских автобусов начинается в 1967 году, когда в городе появились гармошки Ikarus-180. На выставке раритетной техники музея представлены 3 модели Ikarus. Это Ikarus-гармошка, Ikarus-280, Ikarus-256 туристический и междугородний, городской короткий автобус Ikarus-260. Они были совсем неудобными, например, для родителей с колясками. Они были высокопольными.  

Многие железные актеры нарасхват у режиссеров. Вашему вниманию трамваи-звезды. Tatra и РВЗ-6М2. Они курсировали по столице до 2000-х годов. А на пенсии стали арт-объектом для художников фестиваля Vulica Brasil. А позже прошли реставрацию и заняли достойное место в музее. Теперь приезжает за киношными кадрами и молодожены. Улыбочка! Ретро-открытка готова!  

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи-13

Илья Валаханович:  
Это трамвайчик Tatra, производство – Прага. Он достаточно большого размера. У него было 40 пассажирских сидячих мест, номинальная вместимость – около 170 человек. Вот такой трамвай. Все управление осуществлялось за счет педалей. В отличие от РВЗ, там был рычаг, который регулировал скорость.  

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи-16

А вот это позволяло подключать рога к сети, поднять их или отпустить. Минимально, но все по делу.  

Марине Петросян:  
Ранним воскресным утром 13 октября 1929 года на улицах Минска появились первые трамваи. В экспозиции музея представлен еще один уникальный экспонат – китель вагоновожатого минского трамвая. Одного из первых 26. Этого водителя зовут Николай Алексеевич Борисов. Проработал в парке более 50 лет. Латунные пуговицы с изображением трамвая. Вообще, к форменной одежде относились очень серьезно, только по этому признаку можно сделать вывод, что профессия транспортника ценилась во все времена.  

А вы это видели? Вот как выглядели первые минские трамваи-19

Глаз не оторвать и от частной коллекции. Мультяшные бусики – хедлайнеры городских праздников. Такие польские «Нысы» использовались как передвижные кинотеатры и музеи. А латышский РАФ-2203 в 1980-е годы стал первой маршруткой.  

В планах музея устроить захватывающий квест. В таком путешествии не захочется делать остановок. Ловите яркие эмоции.  

# Автомобили # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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