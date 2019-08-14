Продаёте машину или квартиру? Семь важных нюансов о налогах

Хотите спать спокойно – заплатите налоги на собственность: квартиру, землю, автомобиль или дачу. Общепринятая ставка 13%. Однако для некоторых плательщиков налоговая база может уменьшаться за счет стандартных, социальных, профессиональных и имущественных вычетов. Способы легального снижения трат подскажет юрист. Александр Костюкевич, юрист:

Сумма по договорам дарения от физических лиц фиксируется каждый год. На 2019 год она составляет 6 659 рублей. Если получаем доход в пределах этой суммы, то подоходный налог не платится.

Но будьте готовы представить в налоговые органы подтверждающие документы – пояснение дарившего лица и копию паспорта. Не облагается налогом и доход от продажи одного легкового автомобиля в год. Александр Костюкевич:

Если мы продаем две, три, четыре машины в течение календарного года. Первая – льгота, не облагается, вторая, третья, четвертая – подаем декларацию, соответственно, отчитываемся.

Если мы продаем транспортное средство, которое мы получили по завещанию, независимо от того, какое это транспортное средство, подоходным налогом этот доход не облагается. Раз в пятилетку на льготных условиях можно совершать сделки и по продаже квартир, домов, дач и другой недвижимости. Александр Костюкевич:

В прошлом году и в позапрошлом многие столкнулись с такой проблемной ситуацией, что они продавали объекты незавершенного строительства. С этого года введена льгота по незавершенным строительствам объектов недвижимости. Эта льгота появилась в 2019, но она распространяет свое действие и на предыдущие периоды. Если вы уплачивали в 2017, 2018 году подоходный налог, вы можете его вернуть в налоговую по заявлению либо зачесть в другой подоходный налог.

Тем, кто сдаёт внаем или аренду жилье, машино-места или нежилые помещения, больше не нужно упражняться в арифметике и следить за тем, чтобы доход не превысил максимальный порог. Александр Костюкевич:

Ранее сумма подоходного налога определялась в фиксированных суммах, но если доход от сдачи внаем превышал определенную сумму, каждый год она разная была, то донасчитывался подоходный налог по ставке 13%. С этого года такого доначисления не будет. Физические лица будут уплачивать подоходный налог исключительно по фиксированным суммам.