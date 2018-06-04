У православных начался Петров пост

Новости Беларуси. Петров пост называют еще апостольским, поскольку установлен он еще учениками Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сами православные говорят, что летом поститься не так тяжело, как весной: уже много свежих овощей, фруктов и ягод.

В отличие от Великого, Петров пост не такой строгий. Он длится до 12 июля – дня памяти христианских мучеников апостолов Петра и Павла.

Как отмечают в церкви, пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и сделаться достойными даров Святого Духа.