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У православных начался Петров пост

04 июня 2018 09:41
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Новости Беларуси. Петров пост называют еще апостольским, поскольку установлен он еще учениками Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных начался Петров пост-1

Сами православные говорят, что летом поститься не так тяжело, как весной: уже много свежих овощей, фруктов и ягод.

В отличие от Великого, Петров пост не такой строгий. Он длится до 12 июля – дня памяти христианских мучеников апостолов Петра и Павла.

Как отмечают в церкви, пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и сделаться достойными даров Святого Духа.

# Православные в Беларуси # общество

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