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Проблемы современной журналистики обсуждают на Белорусском медиафоруме

23 мая 2019 14:09
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Новости Беларуси. Развитие новых медиа – мессенджеров, социальных сетей – и их влияние на формирование общественного мнения. Проблемы современной журналистики обсуждают под Брестом, где продолжает работу 14-й Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы современной журналистики обсуждают на Белорусском медиафоруме-1

Участие в дискуссиях принимают эксперты, государственные и общественные деятели, дипломаты и журналисты из 25 стран. Среди подготовленных к обсуждению тем – информационная безопасность, блогосфера и ее роль в решении социально-политических проблем регионов, ответственность журналистики.

Проблемы современной журналистики обсуждают на Белорусском медиафоруме-4

Проблемы современной журналистики обсуждают на Белорусском медиафоруме-6

Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Одна из целей этого форума – это концентрация усилий международного медиа-сообщества на выработку позитивных взглядов того, что происходит в нашей стране, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира.

Форум продолжится и 24 мая. Традиционно во время его проведения работает и «Летняя школа журналистики».

# СМИ Беларуси # общество # Владимир Жевняк # Фотофакт

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