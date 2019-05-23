Проблемы современной журналистики обсуждают на Белорусском медиафоруме

Новости Беларуси. Развитие новых медиа – мессенджеров, социальных сетей – и их влияние на формирование общественного мнения. Проблемы современной журналистики обсуждают под Брестом, где продолжает работу 14-й Белорусский международный медиафорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в дискуссиях принимают эксперты, государственные и общественные деятели, дипломаты и журналисты из 25 стран. Среди подготовленных к обсуждению тем – информационная безопасность, блогосфера и ее роль в решении социально-политических проблем регионов, ответственность журналистики.

Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Одна из целей этого форума – это концентрация усилий международного медиа-сообщества на выработку позитивных взглядов того, что происходит в нашей стране, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира.

