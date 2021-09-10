«Проблемы общие, пути решения тоже общие». Подводим итоги диалогового марафона «Беларусь адзіная»

Новости Беларуси. От экономики до демографии, от идеологии до конституционной реформы – такую широкую проблематику обсуждали участники форума «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября эксперты, которые участвовали в марафоне, подвели итоги региональных встреч.

Инициативу общения в формате, когда известные эксперты в самых разных областях выезжают в регионы и говорят с людьми, активно поддержал и глава государства. Специалисты уверены: диалог с большой аудиторией, во время которого открыто обсуждают волнующие людей проблемы, объединяет общество. К тому же на встречах затронули большой массив информации, который в обязательном порядке будет использован в аналитической работе и учитываться при принятии важных государственных решений. Шпаковский о форуме «Беларусь адзіная»: это было полезно как возможность обозначить существующие региональные проблемы