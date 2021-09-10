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«Проблемы общие, пути решения тоже общие». Подводим итоги диалогового марафона «Беларусь адзіная»

10 сентября 2021 18:06
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Новости Беларуси. От экономики до демографии, от идеологии до конституционной реформы – такую широкую проблематику обсуждали участники форума «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября эксперты, которые участвовали в марафоне, подвели итоги региональных встреч.

«Проблемы общие, пути решения тоже общие». Подводим итоги диалогового марафона «Беларусь адзіная»-1

Инициативу общения в формате, когда известные эксперты в самых разных областях выезжают в регионы и говорят с людьми, активно поддержал и глава государства. Специалисты уверены: диалог с большой аудиторией, во время которого открыто обсуждают волнующие людей проблемы, объединяет общество. К тому же на встречах затронули большой массив информации, который в обязательном порядке будет использован в аналитической работе и учитываться при принятии важных государственных решений.

Шпаковский о форуме «Беларусь адзіная»: это было полезно как возможность обозначить существующие региональные проблемы

«Проблемы общие, пути решения тоже общие». Подводим итоги диалогового марафона «Беларусь адзіная»-3

Анастасия Боброва, заведующий отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Единение есть, и это проявляется во всем. То есть проблемы общие, пути решения тоже общие. И главное, что люди к этому готовы. Значит, мы придем к тому процветанию, к которому мы стремимся.

«Проблемы общие, пути решения тоже общие». Подводим итоги диалогового марафона «Беларусь адзіная»-5

Напомним, форум «Беларусь адзіная» приурочен к Году народного единства. Серия встреч экспертов с представителями политического актива страны прошла в августе-сентябре в формате диалогов. Участие в них приняли больше 2,5 тысячи человек.

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# Государственная социальная политика # Анастасия Боброва

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