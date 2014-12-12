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В Мядельском районе стартовала программа по обучению пенсионеров компьютерной грамотности

12 декабря 2014 14:46
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Новости Беларуси. В Мядельском районе стартовала программа по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. В течение четырех месяцев для людей пожилого возраста пройдут соответствующие курсы. Специалисты районного территориального центра социального обслуживания населения обучат пенсионеров основам работы в интернете.

Особенно пожилые люди заинтересовались общению в социальных сетях, а также основам работы с электронной почтой. Волонтеры помогут пенсионерам оплатить через интернет коммунальные услуги или заказать талоны в поликлинику. Выпуск первых студентов назначен на начало 2015 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Пенсионеры

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