Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» в Могилёве: на форум приехали представители различных конфессий из 14 стран

Новости Беларуси. 1,5 тысячи гостей и участников приехали в Могилев на Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 23-й по счету форум объединил представителей различных конфессий из 14 стран мира.

Впервые в областном центре выступят гости из Португалии, Швейцарии и Австрии. Самой оживленной сценой фестиваля стала Площадь Звезд. Здесь выступит и солист легендарного ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

А на сцене Дома культуры области итальянский дуэт исполнит духовные музыкальные композиции, специально написанные по просьбе Папы Римского.