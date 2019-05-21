Фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» в Могилёве: на форум приехали представители различных конфессий из 14 стран
Новости Беларуси. 1,5 тысячи гостей и участников приехали в Могилев на Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 23-й по счету форум объединил представителей различных конфессий из 14 стран мира.
Впервые в областном центре выступят гости из Португалии, Швейцарии и Австрии. Самой оживленной сценой фестиваля стала Площадь Звезд. Здесь выступит и солист легендарного ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.
А на сцене Дома культуры области итальянский дуэт исполнит духовные музыкальные композиции, специально написанные по просьбе Папы Римского.
Ариадна Костина, участница фестиваля (Латвия):
Мне очень нравится здесь. Первый раз участвую в таком масштабном духовном фестивале. Я считаю, что это очень много дает для людей, которые верят в Бога.
Валентина Кирзунова, участница фестиваля (Украина):
Мы приехали из Херсона. Рады, что приезжаем, встречаемся. Рады, что можем поговорить с людьми.
Фестиваль духовной музыка «Магутна Божа» проходит в Могилеве каждые два года, начиная в 1993-го. За это время в нем приняли участие более 10 тысяч человек из 50 стран мира.