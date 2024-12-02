Мнимая безопасность в квартире: почему пенсионеры особо уязвимы перед мошенниками?

Для того чтобы перечислить все виды и возможности преступлений, связанных с современными технологиями, не хватит и дня, потому что криминальные схемы рождаются без перерывов на передышку правоохранителей и простых граждан. Как оставаться бдительными, отличать фейки и вбросы от достоверной информации в Сети, кому доверять, как проверять сообщения в огромном медиапотоке и как узнавать о новых трендах и методах интернет-мошенничества? На эти вопросы ответили гости студии «Большого города» на СТВ.

Максим Дегтерев, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по городу Минску:

Такой способ также имеет место быть и, в основном, применяется к гражданам пожилого возраста, преклонного возраста, которые сами по себе мнительные, всегда придут на помощь своим близким. Именно на этих чувствах людей мошенники играют. Притворяясь родственником, попавшим в беду, выманивая эти денежные средства и в последующем этих людей обрабатывают. Могут обрабатывать до нескольких дней: начиная от нескольких минут, заканчивая несколькими днями, в зависимости от того, как человек предрасположен к мошенничеству. Действительно, по приезду курьера некоторые граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не пропускают этих людей в квартиру. Но при этом отдают колоссальные иногда денежные средства, которые они хранили как лично, так и члены их семьи в квартире, путем передачи удаленным способом: выбрасывают в окошки пакет, оставляют на пороге дверей перед приходом курьера. Но при этом они считают, что обезопасили себя, не открыв дверь этому курьеру. Но, к сожалению, происходит с точностью до наоборот: именно таким образом это и действует, когда человеку внушают безопасность в квартире. Но безопасность в квартире не всегда является безопасностью.