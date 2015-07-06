Как праздновали 3 июля в Несвиже

Новости Беларуси. Минщина громко отметила главный праздник страны — День Независимости. Праздничную программу подготовили во всех уголках области. Торжественные собрания, митинги-реквиемы, гулянья, выставки детского и народного творчества — каждый район Минщины удивил своим особым содержанием.

Центром же празднований в 2015 году стал Несвиж. Здесь прошли областные мероприятия. Кульминацией праздника стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.