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Как праздновали 3 июля в Несвиже

06 июля 2015 15:04
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Новости Беларуси. Минщина громко отметила главный праздник страны — День Независимости. Праздничную программу подготовили во всех уголках области. Торжественные собрания, митинги-реквиемы, гулянья, выставки детского и народного творчества — каждый район Минщины удивил своим особым содержанием.

Центром же празднований в 2015 году стал Несвиж. Здесь прошли областные мероприятия. Кульминацией праздника стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный фейерверк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # 3 июля 2015 года в Минске

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