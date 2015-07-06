Акция «Белая Русь» – с любовью к детям» стартует 6 июля во всех регионах Беларуси

Новости Беларуси. «Белая Русь» – с любовью к детям». Традиционная республиканская акция стартует сегодня, 6 июля, в Минске. Ее главными героями станут малыши, которые появились на свет в День Независимости.

Новорождённых и их мам поздравят в каждом регионе страны.

Эта акция проводится уже седьмой год подряд. За это время по всей республике успели получить подарки более двух тысяч женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Цыганкова, мама новорожденного:

То, что поздравляли, для меня не новость. Потому что акция проходит ежегодно, мы видим по телевизору, рассказывают знакомые, которых поздравляли. То что нас придут поздравлять, очень приятно.

С ростом рождаемости в Беларуси сохраняется еще одна положительная тенденция. Все чаще малыши появляется в семьях, где уже есть дети. Заботу о них вместе с родителями разделяет и государство.

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Эта акция стала для нас традиционной. Это первая акцию, которую наше общество начало проводить по всей республике. Для нас это знаковое мероприятие, потому что мы создавали свое РОО как раз на волне поддержки нашего государства, его независимости. Старались объединить вокруг себя самых прогрессивных людей. И я считаю, что это у нас получилось. И, конечно же, детки, которые рождаются 3 июля – в День Независимости, для нас знаковые.

С ростом рождаемости в Беларуси сохраняется еще одна положительная тенденция. Все чаще малыши появляется в семьях, где уже есть дети. Заботу о них вместе с родителями разделяет и государство.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для каждой женщины материнство – это огромная радость. Но это и огромная ответственность. Сейчас мы разрабатывает концепцию третьей национальной программы. Я думаю, те условия, которые создаются в наших больницах, наших медицинских учреждениях, та поддержка государства, которая сегодня направлена на поддержку семей, дают вот такие результаты. Это очень хорошо, замечательно.