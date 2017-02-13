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Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье!

13 февраля 2017 09:42
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Наша героиня Ольга Бондарик никогда не оставалась равнодушной к чужому горю. Это качество ещё в детстве в ней воспитали бабушка и дедушка – заслуженные учителя Беларуси. К тому же, с юного возраста она мечтала построить большой дом и растить там тех детей, которые волей судеб остались без родителей.

Тогда же она приняла решение взять на воспитание грудного ребёнка. Отправилась в дом малютки за одним, а вернулась уже с тремя.

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье! -1


Это решение стало для Ольги судьбоносным. Тогда в Беларуси только планировали создавать детские дома семейного типа. Ольге предложили стать первопроходцем. Она согласилась. Взяла 4 детей. Одной девочке на тот момент было уже 12 лет. А самой Ольге – только 22 года. Но она сумела стать для каждого из ребят настоящей мамой.

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье! -3


Сейчас Ольга вместе с мужем Виталием воспитывает самого младшего приёмного сына Андрея. Взять его под свою опеку уговорили её старшие дети.

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье! -5

Андрей стал любимцем и для её мужа. С Виталием она познакомилась после того, как вырастила и воспитала пятерых приёмных детей. В преддверии школьного года она собирала нуждающихся детей в школу и обратилась к будущему супругу-бизнесмену за помощью. С тех пор он стал для неё главной поддержкой и опорой.

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье! -7


Полтора года назад они поженились. Причём торжество прошло в необычном формате. Это была первая в нашей стране благотворительная свадьба.

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье! -9


Главными здесь были, конечно же, дети. Сразу несколько многодетных семей пригласили приглашение от Ольги и Виталия. Поздравить молодожёнов и подарить ребятишкам портфели со всем необходимым приехали участницы конкурса «Мисс Вселенная». С тех пор Ольга и Виталий всегда вместе: и в бизнесе, и в благотворительности, и в семье.

Приёмные родители Ольга и Виталий Бондарик: Всегда вместе – в благотворительности, бизнесе и семье! -11


Сейчас уже Ольга и Виталий подумывают о собственных малышах, да и Андрей не против нянчиться с маленькой сестрёнкой или братишкой.

# общество # Фотофакт # Воспитание детей # Дети # Ольга Бондарик # Виталий Бондарик

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